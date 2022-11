Préparez-vous à dévaler les pentes alors que de fortes chutes de neige tombent sur les stations de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Big White et Silverstar s’attendent à plus de 10 centimètres sur la neige

Graissez vos planches à neige et affûtez vos skis – la première grosse chute de neige de la saison frappe les montagnes de l’Okanagan.

À Big White Ski Resort, la montagne attend 10 à 20 centimètres tout au long de la journée et encore 5 à 15 cm pendant la nuit. Plus de neige est prévue tout au long du week-end avec environ 2 à 4 cm samedi et 5 à 10 cm dimanche.

Le maximum à la montagne aujourd’hui est de -2 avec des vents allant de 30 à 40 km/h et des rafales atteignant 70 à 80 km/h.

SilverStar Mountain Resort à Vernon s’attend à de 11 à 19 cm de nouvelle neige aujourd’hui et de faible neige au cours de la nuit.

Des conditions de neige sont attendues tout au long du week-end dans l’Okanagan, avec plus de neige à des altitudes plus élevées.

La journée d’ouverture de Big White est fixée au 24 novembre, tandis que SilverStar devrait être ouvert d’ici le 2 décembre.

