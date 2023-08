Préparer un road trip en toute sécurité

De Blair Qualey

Tant de choses peuvent se produire lors d’un road trip en été : une journée de détente à la plage, déguster une délicieuse glace par une chaude journée et passer du temps avec la famille et les amis.

Malheureusement, certains accidents de la route sont également inévitables. Par exemple, un camion de transport passe à toute vitesse et un rocher heurte et fissure soudainement votre pare-brise. Un autre problème courant – un pneu de voiture se crevasse rapidement après avoir dépassé un objet pointu sur la route.

Pourtant, de nombreux problèmes de route sont évitables.

Vérifiez sous le capot …

Une voiture ou un camion, quel que soit son âge, nécessite un entretien régulier. Si vous ne l’avez pas fait récemment, prenez rendez-vous avec votre nouveau concessionnaire automobile pour vous assurer que le liquide de frein, le liquide de radiateur, le liquide de transmission et le liquide de direction assistée sont à des niveaux appropriés.

Un technicien automobile peut également vous montrer comment faire le plein de liquide lave-glace (si vous avez besoin d’un peu d’aide). Et si vous conduisez un véhicule électrique, il est également important de vérifier l’état des freins et des pneus.

Une vérification des pneus est également une bonne idée pendant que votre véhicule est dans l’atelier. Les pneus peuvent être vérifiés pour toute crevaison et remplis au PSI requis (livres par pouce carré). Saviez-vous que la pression des pneus augmente par temps chaud ? Un pneu surgonflé peut causer des problèmes de freinage, user la bande de roulement et éventuellement réduire la consommation de carburant.

Sachez également que puisque les pneus se gonflent par temps chaud et font l’inverse par temps froid, le PSI est également différent pour l’été et l’hiver.

Le coffre n’est pas réservé qu’aux bagages…

La bonne nouvelle à propos de l’été est que vous n’avez pas besoin d’emporter beaucoup de vêtements chauds et lourds. Cela signifie qu’il y a plus d’espace à l’arrière pour les essentiels de voyage. Plus le voyage sur la route est long, plus il y a de chances de rencontrer des conditions météorologiques différentes et les redoutables zones de construction d’autoroutes.

Voici quelques idées sur ce qu’il faut mettre dans le coffre :

Une trousse de premiers soins

Beaucoup d’eau pour tout le monde dans le véhicule

Aliments non périssables qui ne fondent pas sous l’effet de la chaleur, comme les barres granola

Une lampe de poche avec des piles supplémentaires

Une couverture

Une veste imperméable et/ou un parapluie

Des chaussures confortables, comme des baskets, au cas où vous auriez besoin de quitter le véhicule et de marcher

Un pneu de secours, une clé à ergot et un cric de pneu

Liquide lave-glace supplémentaire

À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé dans la boîte à gants/boîte à gants ? Assurez-vous que vos informations d’immatriculation et d’assurance sont là et à jour.

Passez une bonne nuit de sommeil avant un voyage en voiture afin de pouvoir conduire en toute sécurité et de ne pas être trop ennuyé quand tout le monde chante Bohemian Rhapsody – pour la troisième fois en une heure.

Bon voyage sur la route !

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à [email protected].

