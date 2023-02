Préparer le Royaume-Uni à la chaleur extrême et aux inondations “pourrait coûter au moins 10 milliards de livres sterling par an”

RENDRE la Grande-Bretagne prête à faire face à la chaleur extrême et aux inondations pourrait coûter au moins 10 milliards de livres sterling par an, prévient un nouveau rapport majeur.

Préparer les maisons, le système de transport et les défenses contre les inondations du pays à des températures plus élevées coûtera d’énormes sommes d’argent, admet le Comité sur le changement climatique.

Préparer la Grande-Bretagne à la chaleur extrême et aux inondations pourrait coûter au moins 10 milliards de livres sterling par an, prévient un nouveau rapport majeur Crédit : Stephen Huntley/HVC

Mais ils disent que le projet de loi gonflera encore plus à moins que les ministres ne commencent maintenant.

Les ministres sont accusés de ne pas définir de plans d’adaptation au changement climatique et de ne pas en faire une véritable priorité.

Les banques et les investisseurs devraient commencer à élaborer des stratégies pour lever des fonds dès maintenant, disent-ils.

Et ils veulent que l’Office for Budget Responsibility examine comment le changement climatique affectera les finances publiques du Royaume-Uni et quels risques cela pourrait entraîner.