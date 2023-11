Préparer la présence commerciale européenne en orbite terrestre basse

L’accord souligne l’intention des parties de favoriser le développement scientifique et technologique et d’explorer la collaboration dans des destinations en orbite terrestre basse autres que la Station spatiale internationale.

Les astronautes européens se rendent à la Station spatiale internationale depuis plus de 20 ans, offrant ainsi aux scientifiques européens l’accès à un environnement en apesanteur via le laboratoire Columbus de l’ESA.

« L’ESA apprécie l’initiative industrielle transatlantique en faveur de la station spatiale commerciale Starlab et le potentiel que sa forte empreinte européenne recèle pour des contributions industrielles et institutionnelles européennes significatives et pour l’utilisation de ladite station », a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA. « Nos équipes sont impatientes de travailler en étroite collaboration avec les équipes de Starlab ici en Europe et aux États-Unis. »

« Cet accord avec l’ESA est essentiel alors que nous continuons à favoriser la collaboration internationale dans le domaine spatial et à progresser vers le succès de la Station spatiale internationale avec Starlab », a déclaré Matthew Kuta, président de Voyager Space. “Nous sommes impatients de travailler avec Airbus et l’ESA pour étendre l’empreinte de l’Europe dans l’espace et garantir qu’ils restent un leader dans la nouvelle génération d’exploration spatiale commerciale.”