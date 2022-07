Préparations en cours, tournoi test organisé

La fièvre des échecs est bel et bien présente à Chennai à seulement quatre jours de la 44e Olympiade. Alors que le compte à rebours de l’extravagance des échecs se poursuit, une épreuve test a eu lieu dimanche pour évaluer la préparation du tournoi.

De plus, quelques milliers de personnes ont pris part à une course spéciale Olympiade organisée aujourd’hui dans la ville avant le prestigieux tournoi. Des ministres d’État, dont Ma Subramanian, TM Anbarasan et PK Sekar Babu, entre autres, étaient présents à l’événement.

Pas moins de 1 414 joueurs ont participé au tournoi test organisé dans différentes catégories d’âge. Les organisateurs ont affirmé que l’événement test avec 1 414 joueurs était une tentative d’entrer dans le Noble Book of World Records.

L’Olympiade d’échecs se déroule pour la première fois en Inde et le tournoi se déroulera à proximité de Mamallapuram. Des joueurs de plus de 180 pays participeront à l’Olympiade avec trois équipes indiennes chacune dans les sections Open et féminines.

« Thambi », la mascotte de l’événement marquant, peut être vu à divers endroits de la ville, tandis que l’emblématique pont Napier a été peint en noir et blanc pour ressembler à un échiquier.

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera l’événement au stade Nehru Indoor ici le 28 juillet en présence du ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, tandis que les matchs commenceront à partir du 29 juillet et se poursuivront jusqu’au 10 août.

Le gouvernement du Tamil Nadu ne néglige aucun effort pour faire de l’Olympiade un énorme succès. Le ministre en chef Staline lui-même a été au premier plan, supervisant les préparatifs et visitant les lieux pour inspecter les préparatifs.

