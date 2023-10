PRÉPARATION CROSS COUNTRY : La compétition Hawkeye Ten a lieu aujourd’hui à Glenwood | Des sports

GLENWOOD – La réunion de la conférence Hawkeye Ten a été déplacée à aujourd’hui à 13 heures au Glenwood Lake Park, soit une journée plus tard et dans un nouvel endroit. La compétition devait initialement avoir lieu au parcours de golf municipal de Carroll.

A part le temps, la seule chose qui n’a pas changé du tout : la compétition qui accompagne une rencontre de district, et la préparation d’une telle rencontre. Pour Atlantic, il s’agit de la toute dernière rencontre de la saison avant la rencontre de qualification d’État, prévue le mercredi 18 octobre dans un lieu qui n’a pas encore été annoncé.

Un petit aperçu de la rencontre :

GARÇONS

Council Bluffs Lewis Central et Glenwood sont classés troisième et quatrième dans la classe 3A de l’Iowa et devraient être les premiers. La classe 2A n° 16 Clarinda et la classe 1A n° 10 Council Bluffs St. Albert offriront les principaux défis.

La course individuelle devrait se résumer à quatre coureurs, tous classés dans le top 10 de leur catégorie respective. Glenwood Bryant Keller a été classé deuxième dans la classe 3A, avec Ethan Eichhorn de Lewis Central troisième et Andrew Smith de Glenwood septième. Treyton Schaapherder de Clarinda a été classé deuxième en classe 2A. Tous sont des seniors

Dans le top 30 figuraient également Kevin Coots de Lewis Central (Classe 3A n° 18) et Kade Diercks (Classe 3A n° 25) ; Kyle Wagoner de Clarinda (classe 2A n° 13) et Owen Wise de Council Bluffs St. Albert (classe 1A n° 12) et Parker Heisterkamp (classe 1A n° 14).

Selon GoBound Iowa, les meilleurs temps d’Atlantic ont été enregistrés par les seniors Bennett Whetstone (17:47,5 au Trojan Invitational) et Alex Sonntag (17:56,14), tous deux dans le top 20 au Nishna Hills Golf Course, le parcours à domicile des Trojans. Comme point de référence avant la conférence d’aujourd’hui, lors de l’ouverture de la saison à Glenwood, Sonntag a couru un temps de 17:28,53 à Glenwood Lake Park, tandis que Whetstone a affiché un temps de 17:48,31 sur le parcours.

Luke Irlmeier, Devon Fields, Rickie Fields, Tyrell Williams et Christian Thompson étaient également présents au Trojan Invitational. Plusieurs autres ont également rejoint l’université, notamment les seniors Mason McFadden et Braden Spurr et l’étudiant de première année Vincent Meisinger.

FILLES

Glenwood, neuvième de classe 3A, Harlan, 11e et Lewis Central, n°13, sont les favoris, bien qu’Atlantic ait été classé plus tôt cette saison par équipe. Clarinda est classée n°16 en classe 2A.

La favorite d’Atlantic, Claire Pellett, a rebondi partout dans le top 30 de la classe 3A tout au long de la saison. Cette semaine, le cheval de Troie senior arrive au 11e rang dans le nouveau sondage de l’Iowa Track Coaches Association. Elle se battra pour une place dans le top 5.

La favorite est Lindsey Sonderman de Harlan, la junior qui a été classée n°1 dans la classe 3A tout au long de la saison, avec d’autres défis majeurs venant de Grace Berglund, étudiante de première année à Glenwood (classe 3A n°3) et de Clarinda junior Raena Henke (classe 2A n°3). dix).

Au Glenwood Invitational d’ouverture de la saison, Pellett a réalisé un temps de 20:16,82, tandis que Belle Berg était en 21:20,21 et Katrina Williams en 21:59,32. Megan Birge a réalisé une performance exceptionnelle au Trojan Invitational, et Makenna Schroeder a toujours été dans l’alignement universitaire toute la saison. Hailey Huffman et Elynor Brummer faisaient également partie de la formation universitaire au Trojan Invitational. Faith Altman, Mariah Huffman et Avery Nicholas sont également apparues cette saison dans l’alignement universitaire à divers moments de la saison.