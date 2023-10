Prep Football : Brainerd démantèle St. Cloud Tech, 56-7 – Brainerd Dispatch

ST. NUAGE — Après avoir subi leur première défaite la semaine dernière, les Brainerd Warriors ont rebondi de façon spectaculaire avec une victoire de 56-7 contre les St. Cloud Tech Tigers, le vendredi 6 octobre, au Tiger Stadium.

Les Warriors ont marqué des touchés sur leurs huit premières possessions, y compris les six possessions de la première mi-temps et ont retourné Tech à trois reprises pour prendre une avance de 42-0 à la mi-temps.

Sean Holbrook a mené l’offensive des Warriors avec 111 verges et quatre touchés en 19 courses. Eli Hoelz a terminé avec 107 yards et deux touchdowns par la passe. Kade Stengrim a réussi les deux passes de touché et a terminé avec 65 verges en réception.

Brainerd a commencé avec le ballon et a effectué un entraînement de 11 jeux et 77 verges couronné par le premier des trois touchés de 1 verge à Holbrook. Après qu’un échappé technique ait été récupéré par Mitch Wind de Brainerd, les Warriors ont marqué lorsque le quart-arrière Eli Hoelz a trouvé Kade Stengrim pour un touché de 17 verges.

« Je pensais que les enfants étaient sortis et étaient prêts », a déclaré l’entraîneur-chef des Warriors, Jason Freed. « Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement et nous avons joué assez bien dans les trois phases. »

Brainerd a forcé un botté de dégagement de Tech et Holbrook a trouvé la zone des buts pour la deuxième fois à mi-chemin du deuxième quart-temps pour porter le score à 21-0.

Lors du prochain entraînement de Brainerd, les Warriors se sont connectés sur un tir profond sur un deuxième et court et Holez a trouvé Stengrim pour un touché de 43 verges.

Tech a tâtonné lors du premier jeu de son prochain entraînement et le ballon a été récupéré par Brainerd sur la ligne des 13 verges des Tigers.

Brainerd a eu besoin de deux jeux pour trouver la zone des buts pour la cinquième fois. C’est Jayden Barnum, étudiant en deuxième année, qui a marqué son premier touché universitaire pour donner à Brainerd une avance de 35-0.

« Jayden a fait un excellent travail », a déclaré Freed. « Il s’est de plus en plus introduit dans l’offensive et a fait du bon travail. Il court fort, comme tous nos porteurs de ballon.

À une minute de la fin de la première mi-temps, John Hagen a intercepté le quart-arrière de Tech Noah Theis pour le troisième chiffre d’affaires des Tigers de la mi-temps. Hagen a rendu le choix au 15 de Tech.

Brainerd a ensuite marqué lors du troisième touché d’un mètre de Holbrook à 28 secondes de la fin de la première mi-temps.

Ce fut à peu près la même chose pour les Warriors en seconde période. Holbrook a réalisé son quatrième touché à 4 mètres pour couronner le premier entraînement de Brainerd en seconde période.

Andrew Garding a ensuite marqué un touché de 2 verges pour porter le score à 56-0 après le troisième quart. Brainerd a terminé avec 269 verges au sol.

« Plus on avance dans la saison, plus le jeu de course devient de plus en plus important », a déclaré Freed. « Une nuit venteuse comme celle-ci, nous avons pu établir la course et respecter le calendrier, ce qui était énorme. La ligne offensive a très bien joué.

Les Tigers sont entrés sur le tableau avec une passe de touché de 37 verges de Theis à Jaden Harris, au quatrième quart.

Dans l’ensemble, les Warriors ont dominé les Tigers 376-147.

« Je pensais que défensivement, nous avions joué notre meilleur match », a déclaré Freed. «Je pensais que nos enfants faisaient du bon travail en lisant et en se connectant aux choses sur lesquelles nous travaillions.»

Brainerd passe à 5-1 et accueille Bemidji vendredi prochain, le 13 octobre.

« Ce sera un bon match », a déclaré Freed. « Ce sera la soirée senior et notre dernier match de section. L’ensemencement est important et c’est l’une des rivalités les plus connues de l’État. Nos enfants seront excités et nous serons prêts à partir.

Brainerd 14 28 14 0 — 56

Technologie de Saint-Cloud 0 0 0 7 — 7

Brd-Sean Holbrook 1 point (coup de pied Sawyer Riffle) 7:42

Brd-Kade Stengrim 17 passes d’Eli Hoelz (coup de pied rapide) 3:15

Brd-Holbrook 1 point (coup de pied rapide) 6:05

Brd-Stengrim 43 passes de Hoelz (coup de pied de Bennett Bernander) 2:57

Brd-Jayden Barnum 9 points (coup de pied rapide) 2:08

Brd-Holbrook 1 point (coup de pied de Bernander) 0:28

Brd-Holbrook 4 points (coup de pied rapide) 8:53

Brd-Andrew Garding 2 points (coup de pied de Bernander) 2:14

Tech-Jaden Harris 37 passes de Noah Theis (coup de pied de Gavin Gall) 8:10

Rushes-yards : Brd 45-269, Tech 39-74

Passer comp-att-int-yds : Brd 5-7-0-107, Tech 4-9-1-73

Infraction totale : Brd 52-376, Tech 48-147

Précipitation : Brd-Sean Holbrook 19-111, Izaac Vanek 3-39, Jake Merseth 3-33, Jayden Barnum 5-29, Drew Woods 4-20, Preston Siebolds 4-16, Eli Hoelz 5-11 ; Tech-Jackson Sheetz 14-61

Passe : Brd-Eli Hoelz 5-7-107 ; Tech-Noah Theis 4-9-73

Réception : Brd-Kade Stengrim 3-65, Jake Merseth 1-34, Ty Nelson 1-8 ; Tech-Jaden Harris 2-45

Brainerd 56, St. Cloud Tech 7

Clé : Brainerd marque tôt et souvent pour une victoire facile

Sous-district : Brd 3-1, SCT 0-4

Globalement : Brd 5-1, SCT 0-6.

Suivant : Brainerd accueille Bemidji à 19 heures le vendredi 13 octobre.

