Préoccupé par les dons de campagne – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Le village d’Oswego a connu une augmentation de la planification et de la construction d’unités d’appartements locatifs. Un projet qui a attiré mon attention est le nouveau développement de la station Toscane sur Orchard Road qui ajoutera près de 500 appartements. Je suppose que le village d’Oswego a des critères pour savoir à qui il a affaire et qu’il comprend parfaitement les nouveaux développements pour le bien-être de notre communauté.

Les noms des sociétés figurant sur les documents du village sont Tuscany Station LLC et Abby Properties LLC liés à un nom à Plano qui est apparemment une résidence privée. N’importe qui peut rechercher ces sociétés à responsabilité limitée sur le site Web du secrétaire d’État de l’Illinois pour connaître les noms complets et les adresses associées aux sociétés à responsabilité limitée.

Selon la page du Conseil des élections de l’Illinois, en septembre 2022, un don de campagne de 2 500 $ a été versé au PAC du président du village d’Oswego. En octobre 2022, une audience sur les «modifications majeures du projet» a eu lieu à notre commission de planification d’Oswego sur ce même projet. Le don est venu d’un avocat représentant ce projet du même nom inscrit au procès-verbal de la réunion de planification du village du 6 octobre 2022.

Je suis préoccupé par le don de la campagne et son calendrier, mais il semble qu’il n’y ait aucune société de développement importante que je puisse trouver sur ce projet. Il n’y a pas de site Web, de bureau ou d’historique que je puisse trouver sur ces personnes ou ces sociétés à responsabilité limitée. L’administration de notre village d’Oswego exigera-t-elle des éclaircissements et, plus important encore, nos administrateurs de village élus poseront-ils ces questions pour le bien d’Oswego ?

David Edman

Oswego