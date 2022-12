Préoccupé par le développement de votre enfant ?

Les applications brillantes et les moments brillants des médias sociaux peuvent alimenter les comparaisons et inquiéter le développement des enfants.

Quand on est nouveau parent, difficile de ne pas comparer son enfant aux autres enfants et de s’inquiéter : se développent-ils normalement ?

Cela n’aide pas que les réseaux sociaux regorgent de parents fiers – et qu’il existe de nombreux livres et applications tendance qui prétendent dire exactement quand un enfant doit faire chaque nouvelle chose, du sourire au roulement en passant par le premier pas. C’est presque impossible ne pas se demander : est-ce que mon enfant est en retard ?

Il est certainement important de garder un œil sur le développement de votre enfant. Mais comme vous le faites, voici quelques éléments à retenir.

Chaque enfant est différent. C’est vraiment le point le plus important de tous. Chaque enfant est unique, issu de milieux différents, vivant dans des familles et des circonstances différentes. Il est impossible que tous les enfants se développent exactement de la même manière, même les enfants élevés par la même famille.

Il existe une gamme de valeurs normales. Par exemple, alors que nous disons que les enfants devraient marcher à un an, tout ce qui se situe entre 9 et 15 mois est acceptable. Bien que ces plages de valeurs normales figurent généralement dans les petits caractères de tous ces livres et applications, un âge spécifique est généralement mis en évidence. C’est malheureux et cela peut inquiéter inutilement de nombreuses familles.

Il existe différents aspects du développement, et les enfants peuvent les traverser à des rythmes différents. Un enfant peut être un marcheur précoce, mais prendre plus de temps pour apprendre à parler parce qu’il s’amuse tellement à marcher. Un enfant peut être tellement fasciné d’apprendre à communiquer que marcher semble moins intéressant. Les enfants apprennent à utiliser leur corps, apprennent à communiquer, apprennent à interagir, apprennent à comprendre le monde qui les entoure – et chaque enfant le fait à sa manière. Il est important d’avoir une vue d’ensemble du développement d’un enfant, pas seulement une étape importante.

Que faire de vos soucis

Comprendre la situation dans son ensemble ne signifie pas que vous devez l’ignorer lorsque votre enfant semble se développer différemment des autres enfants. Cela ne signifie pas non plus que toutes les applications sont mauvaises ; le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a une belle Suivi des étapespar exemple.

Mais avant de vous inquiéter, vous devriez en parler à votre médecin. Vous pouvez également contacter votre état Programme d’intervention précoce et demander une évaluation, gratuite et accessible aux enfants de moins de 3 ans lorsque leur parent ou leur médecin s’inquiète de leur développement. S’il s’avère qu’un enfant a un problème de développement, le programme travaille avec les familles pour les aider à aider leur enfant.

5 conseils pour favoriser un développement sain chez les nourrissons et les jeunes enfants

Voici quelques façons d’encourager le développement de votre enfant :

Jouez avec votre enfant ! Interagir avec d’autres personnes, en particulier avec ceux qui les aiment, est le meilleur moyen pour un enfant d’acquérir de nouvelles compétences.

Éteignez les appareils, pas seulement ceux de votre enfant, mais les vôtres. Rien ne remplace l’attention et l’interaction réelles.

Donnez à votre enfant du temps sur le sol. Littéralement. Faites un espace propre et posez-les pour qu’ils puissent apprendre à ramper et à utiliser leur corps autrement.

Achetez à votre enfant des jouets simples qui l’aident à apprendre et à utiliser son imagination. Les hochets ou autres bruiteurs et jouets musicaux, blocs, poupées, balles et voitures sont parfaits, tout comme les faux ustensiles et outils de cuisine. C’est en fait mieux s’il n’a pas besoin de piles !

Lisez à votre enfant ! C’est l’un des meilleurs moyens de leur apprendre de nouveaux mots – et d’aimer les livres, ce qui est un grand cadeau en soi. C’est aussi une très belle façon de renforcer votre relation avec votre enfant.

Pour en savoir plus sur le développement de l’enfant et sur ce que les parents et les communautés peuvent faire pour le soutenir, visitez le site Web de Harvard’s Centre sur l’enfant en développement.

