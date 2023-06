Préoccupé par la Chine "De plus en plus risqué" Actions en Asie : Pentagone

Le Pentagone s’est inquiété dimanche des « activités de plus en plus risquées et coercitives » de l’armée chinoise en Asie.

« Nous restons préoccupés par les activités de plus en plus risquées et coercitives de l’APL dans la région, y compris ces derniers jours », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, qui est avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’une conférence sur la sécurité à Singapour.

