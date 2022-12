Préoccupations soulevées concernant le lavage de voiture proposé sur le site de l’ancien restaurant Chili’s sur la rue East Main à St.Charles – Shaw Local

Un lave-auto proposé sur le site d’un ancien restaurant Chili’s sur East Main Street à Saint-Charles génère sa part d’opposition.

Jet Brite Car Wash Inc., basé à Bolingbrook, a soumis des plans pour raser l’ancien restaurant au 3795 E. Main St. et construire un lave-auto automatique. Le restaurant a fermé plus tôt cette année.

Les lave-autos nécessitent l’approbation du conseil municipal pour une utilisation spéciale. Les commissaires du Plan ont examiné la proposition lors de leur réunion de mardi.

Le résident de St. Charles, John Norris, a écrit une lettre à la ville exprimant son opposition au projet.

“Je suis un professionnel des affaires, mais je dirai l’évidence, autoriser la construction de cela signifierait qu’il y aurait trois emplacements de lavage de voiture à Saint-Charles à moins d’un mile l’un de l’autre et la sixième entreprise de ce type en ville”, Norris a déclaré dans une lettre au directeur du développement communautaire de St. Charles, Russell Colby. “Même dans un environnement pro-business, cela semble absurde.”

Don Wickman, président de Wickman Properties, basé à St. Charles, a également écrit une lettre à la ville exprimant ses inquiétudes. Il possède des propriétés à proximité de l’ancien restaurant Chili’s.

“Mes locataires seraient soumis au bruit des ventilateurs de séchage à cycle continu juste de l’autre côté de la rue, ainsi qu’aux autres bruits d’un lave-auto”, a déclaré Wickman dans sa lettre. «Mes immeubles de bureaux sont entièrement vitrés, ce qui permet une transmission sonore substantielle à mes locataires professionnels – hôpital Edward, hôpital Rush, cabinets d’avocats, physiothérapeutes et sociétés liées à la médecine opérant 24/7/365 (jours par an). Je souhaite protéger mes locataires.

Jessie Perez, directeur général du Holiday Inn Express and Suites situé à proximité du site, a déclaré aux commissaires du plan qu’il pensait également que le bruit du lave-auto affecterait négativement les opérations de l’hôtel.

En réponse aux problèmes de bruit, des représentants de Jet Brite Car Wash ont déclaré que des silencieux pourraient être installés sur les ventilateurs pour les rendre plus silencieux. Ils ont également noté que le lave-auto n’est ouvert que jusqu’à 21 heures chaque soir.

Le lave-auto pourrait desservir 120 voitures à l’heure. Le personnel de la Ville a recommandé qu’une étude complète de la circulation soit effectuée pour déterminer l’impact sur la circulation existante.

Les commissaires du Plan ont exprimé leurs propres préoccupations concernant le projet, y compris les débordements de lumière. Ils se sont également demandé s’il y avait suffisamment d’affaires dans la région pour soutenir un autre lave-auto. Les représentants de Jet Brite ont déclaré que la zone était mal desservie.

D’autres commissaires pensaient qu’un lave-auto serait mieux adapté à côté d’une station-service ou d’un concessionnaire automobile.

Les commissaires ont voté pour poursuivre l’audience publique de mardi jusqu’au 18 janvier. Une étude de la circulation devrait être terminée d’ici là.