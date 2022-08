Préoccupations soulevées au sujet du projet de trottoir de la rue Court à Ottawa qui coûterait des places de stationnement – ​​Shaw Local

L’ancien maire Bob Eschbach s’est adressé mardi au conseil municipal d’Ottawa au sujet des inquiétudes qu’un projet de trottoir proposé sur la rue Court éliminera 26 places de stationnement au centre-ville de la ville.

Le projet, qui en est aux étapes préliminaires, a été relayé dans une lettre de la commissaire Marla Pearson aux commerçants et propriétaires d’immeubles du centre-ville d’Ottawa. Il a proposé un stationnement commercial du côté de la rue Court du palais de justice du côté du palais de justice uniquement (pas du côté des entreprises) et un stationnement du palais de justice du côté de la rue La Salle. Un parking en angle serait disponible pour les juges de Madison Street.

Le plan, a déclaré Eschbach, prévoit l’élimination du stationnement du côté est de la rue Court au profit d’un trottoir de 26 pieds de large.

« 26 pieds est plus large que n’importe quel trottoir n’importe où à Ottawa », a déclaré Eschbach. « Et 26 places de parking, ce n’est pas 26 personnes. C’est plus comme 260 parce que ces espaces se retournent. Les gens courent à la boulangerie ou courent pour déposer leur animal de compagnie à l’endroit pour animaux de compagnie, peut-être prendre quelque chose au restaurant ou entrer dans un magasin de détail.

Pearson a déclaré que le plan était envoyé aux entreprises du centre-ville et aux propriétaires d’immeubles pour s’assurer qu’ils étaient à 100% d’accord avec lui et depuis lors, elle a eu des conversations avec beaucoup d’entre eux au sujet du projet. Le plan n’est pas terminé car la ville doit encore déterminer les services publics et tout l’aménagement paysager.

Le maire Dan Aussem a déclaré que le plan ne coûtera pas réellement les 26 places de stationnement du centre-ville : tout le stationnement pour les employés du palais de justice du comté de La Salle sera déplacé du côté de la rue La Salle du palais de justice. Le plan, tel qu’il est, verra tout le côté du palais de justice de Court Street devenir un parking pour les restaurants et les autres visiteurs du centre-ville.

“Nous travaillons également sur une ordonnance pour éliminer le stationnement dans la rue pour les personnes employées au centre-ville”, a déclaré Aussem. “Il y a beaucoup de places de parking gratuites, donc finalement, nous ne pensons pas perdre autant de places.”

Aussem a déclaré que le plan avait été créé pour donner au centre-ville plus d’espaces verts, car la zone autour du palais de justice n’en avait pas beaucoup.