Préoccupations pour un chien repéré à l’arrière d’un camion à plateau près de Lake Country

Un véhicule du Coldstream Ranch a été capturé voyageant avec un chien attaché à sa plate-forme de camion.

William Mastop s’est rendu sur Facebook le 15 août pour partager les images d’un chien de taille moyenne attaché à l’arrière d’un camion à plateau.

Mastop a écrit qu’il avait repéré le véhicule pour la première fois vers 6 h 30, juste au nord de Lake Country.

“J’ai vu le camion et la remorque pour la dernière fois alors que nous allions à Kelowna, donc ce n’était pas un court voyage.”

Mastop a commenté qu’il avait parlé avec le chauffeur alors qu’il était arrêté à un feu de circulation, ce à quoi le chauffeur a répondu “elle va travailler, elle aime ça”.

Le camion tractait également une remorque.

La Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux stipule à l’article 2.1, paragraphe 9.3 que :

Une personne responsable d’un animal ne doit pas transporter l’animal dans un véhicule à moins que l’animal ne soit, à l’intérieur de l’habitacle, ou confiné ou sécurisé de manière à empêcher l’animal de tomber du véhicule, de se blesser pendant le transport ou de causer un danger. au bon fonctionnement des autres véhicules.

