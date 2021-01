La soi-disant variante sud-africaine Covid-19 se lie plus facilement aux cellules humaines avec un mécanisme plus fort, lui permettant de se propager plus facilement entre ses hôtes humains, a déclaré lundi l’épidémiologiste en chef du gouvernement.

Salim Abdool Karim, coprésident du Comité consultatif ministériel sud-africain sur Covid-19, a pris la parole lors d’une vidéoconférence sur la variante 501Y.V2, et a souligné une étude récente qui avait « a lancé ses préoccupations les plus profondes » à propos de la mutation.

La variante est capable d’entrer « plus profondément » dans la cellule humaine, ce qui signifie que son « la capacité de se lier à la cellule humaine est désormais plus forte », Karim a dit, expliquant que cela lui permet de devenir plus « virus efficace dans la manière dont il se transmet. »

Les résultats proviennent d’une étude préliminaire sur les mutations N501Y dans la protéine de pointe du coronavirus, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs et a été publiée dans un format pré-imprimé le 26 décembre.

Des scientifiques sud-africains ont découvert la variante 501Y.V2 à la fin de l’année dernière et elle s’est depuis propagée au Royaume-Uni et dans au moins 20 autres pays.

Karim a déclaré que la variante 501Y.V2 est 50% plus transmissible que les variantes précédentes et qu’elle avait « se propager beaucoup plus vite. »

Il a ajouté que la variante B.1.1.7 découverte en Angleterre et connue sous le nom de « UK souche » est 56% plus transmissible que les formes précédentes du virus. On ne pense pas que la variante provoque une maladie plus grave chez ceux qui la contractent.

Karim a expliqué que, pendant la période des fêtes récente, la variante sud-africaine était la cause probable d’un test Covid-19 sur trois revenant positif.

En général, la proportion de résultats positifs à partir d’échantillons de test a baissé ces dernières semaines, a-t-il ajouté.

Dimanche, dernier jour pour lequel des données sont disponibles, l’Afrique du Sud a enregistré 12 267 nouvelles infections et 254 décès, portant son nombre total de morts à 37 105.

