Préoccupations en matière de droits de l’homme évoquées avec le Premier ministre chinois

Le Taoiseach Leo Varadkar a déclaré avoir fait part de ses préoccupations concernant la question des droits de l’homme en Chine au Premier ministre chinois Li Qiang, notamment le traitement réservé par le pays aux habitants des régions autonomes spéciales du Xinjiang, de Macao, du Tibet et de Hong Kong.

Il a déclaré que nous devons être francs sur ces choses et que la Chine est membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et qu’elle a des responsabilités internationales.

“Tout pays, y compris le nôtre, devrait être jugé sur la manière dont il traite les minorités.” il a dit.

Il a déclaré qu’il était juste de dire que la Chine aurait une vision différente des faits et contesterait une grande partie de ce qui est dit dans les médias.

Mais il a ajouté qu’il était important de soulever la question et qu’elle resterait à l’ordre du jour.

M. Varadkar a déclaré que l’Irlande souhaitait une « relation très forte et constructive » avec la Chine, mais a ajouté que même si les deux pays ne parviendraient pas à un accord sur tout, il espérait qu’ils parleraient toujours franchement et respectueusement.

Il a rencontré le Premier ministre chinois cet après-midi à Farmleigh House à Dublin.

M. Li est arrivé à Dublin hier soir où il a été accueilli par le ministre des Transports Eamon Ryan et l’ambassadrice d’Irlande à Pékin, Ann Derwin.

Le Taoiseach a déclaré que le rôle de la Chine était indispensable pour trouver des moyens de « surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment en matière de changement climatique, d’insécurité mondiale, d’inégalités et de conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et au Myanmar ».

M. Li a évoqué les liens étroits entre l’Irlande et la Chine.

“Nous sommes tous deux attachés à une amitié et à une coopération de longue date entre nos deux pays, ce qui est véritablement le thème de cette relation et, deuxièmement, il y a un énorme potentiel dans notre coopération”, a-t-il déclaré.

Ce matin, M. Li a reçu un accueil chaleureux de la part du président Michael D Higgins et de son épouse Sabina à Áras an Uachtarain à Phoenix Park.

Dans une déclaration, Áras an Uachtaráin a confirmé que le président Higgins avait également fait référence aux droits de l’homme en Chine lors de sa rencontre avec M. Li.

Il a indiqué qu’il a parlé des prochaines réunions de l’Examen périodique universel qui auront lieu à Genève et qui examinent les droits de l’homme dans les membres des Nations Unies.

Il a indiqué qu’il a fait référence aux points « susceptibles de se poser au cours de ce processus et a exposé le contexte de la position irlandaise sur ces questions ».

Le deuxième homme le plus puissant de Chine a déclaré au président que les relations sino-irlandaises étaient un « bon exemple de coopération mutuellement bénéfique » entre deux pays.

Ils ont également discuté du changement climatique, de la pauvreté mondiale, de la sécurité alimentaire et des conflits mondiaux.

Le bureau du président a déclaré qu’il y avait un accord entre M. Higgins et M. Li sur la nécessité de partager la science et la technologie là où elles présentent le plus grand bénéfice pour l’humanité.

Le président Michael D Higgins, à gauche, et son épouse Sabina accueillent le Premier ministre chinois Li Qiang à Áras an Uachtaráin

M. Higgins a évoqué le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Irlande et la Chine et a déclaré que permettre un dialogue franc entre des pays entretenant des relations amicales avait une valeur à long terme.

M. Li a déclaré au président Higgins et à Mme Higgins que c’était un “grand plaisir” de faire leur connaissance et a transmis les salutations du président chinois Xi Jinping.

Les deux se sont serrés la main et M. Li a posé des questions sur la visite de M. Higgins dans sa province natale du Zhejiang.

Accueillant M. Li dans la salle de réception d’État, M. Higgins a déclaré qu’il se souvenait de sa visite d’État en Chine et de la visite de Xi Jinping en Irlande en 2012 alors qu’il était vice-président. M. Xi est devenu président de la Chine l’année suivante.

M. Higgins a déclaré que sa visite en Chine en 2014 lui avait donné l’occasion « d’avoir des discussions sur de nombreux sujets et également de visiter certaines régions de la République populaire de Chine ».

“Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu’à tous ceux qui voyagent avec vous”, a-t-il déclaré.

M. Li a noté que M. Higgins s’était déjà rendu en Chine et a déclaré : « Vous avez également eu un échange de vues approfondi et une réunion franche avec le président Xi, et vous êtes parvenus à un accord commun sur un large éventail de questions.

“Au fil des années, notre coopération axée sur les résultats a fait des progrès constants et a produit de riches fruits. Nos relations ont donné un bon exemple de coopération mutuellement bénéfique entre des pays différents par leurs systèmes politiques, leurs divisions culturelles et leur taille géographique.”

Une garde d’honneur à Farmleigh House, Dublin, pour le Premier ministre chinois Li Qiang

À Farmleigh House, M. Li a été accueilli par une garde d’honneur de lieutenants du 12e bataillon d’infanterie de Limerick.

Un groupe des forces de défense irlandaises jouait pendant que M. Li inspectait les soldats.

Lors de sa visite, il a été confirmé que les exportations de bœuf irlandais vers la Chine reprendraient, après une suspension due à la découverte d’une ESB atypique chez une vache en novembre dernier.

Le voyage de M. Li intervient après son discours lors de la cérémonie d’ouverture du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Il est le premier haut responsable du gouvernement chinois à assister à ce rassemblement annuel depuis le président Xi en 2017.

Cette visite intervient dans le cadre des efforts déployés par les personnalités de l’UE et la Chine pour développer leurs relations.

Malgré le fort commerce sino-européen, les deux régions étant respectivement le deuxième partenaire commercial de l’autre, les tensions politiques demeurent.

La Chine a provoqué la colère de l’UE en adoptant une position neutre dans ce que la plupart des pays européens considèrent comme une guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

Certains pays occidentaux ont également évité d’utiliser, ou critiqué, les technologies liées à l’État chinois pour des raisons de sécurité, notamment TikTok et Hikvision, ce dernier fabricant de caméras de vidéosurveillance utilisées au Dáil.

Il y avait une forte présence de garde autour de Phoenix Park, qui est fermé au public jusqu’à 19 heures.

M. Li doit quitter l’Irlande demain après-midi, lorsque la Gardaí procédera à des fermetures de routes roulantes alors qu’il se rendra à l’aéroport de Dublin.

Reportage supplémentaire de Sandra Hurley