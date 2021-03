Une nouvelle étude a révélé que les personnes âgées ont réussi à rester plus heureuses pendant la pandémie. Au cours de l’étude, les plus de 50 ans – indépendamment du revenu ou du niveau de scolarité, dans les échantillons nationaux – ont ressenti plus d’émotions positives au cours d’une journée donnée et moins d’émotions négatives. Les résultats de l’étude ont également aidé à répondre à une question séculaire: les gens développent-ils d’une manière ou d’une autre de meilleures capacités d’adaptation en vieillissant? Ils semblent le faire.

Une poignée de pays en Europe évitent le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Demark, la Norvège et l’Islande ont déclaré jeudi qu’ils arrêteraient son utilisation pendant que les régulateurs européens des médicaments examinent la possibilité d’un lien avec les problèmes de coagulation sanguine. Ils ont souligné qu’ils étaient simplement prudents et qu’il n’y avait aucune preuve de lien de causalité, et les autorités sanitaires mondiales ont confirmé leur soutien au vaccin.

