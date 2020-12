LONDRES – La Grande-Bretagne était pratiquement coupée du reste de l’Europe lundi, avec des vols et des trains interdits par plus de 30 pays et des livraisons de fret temporairement interrompues dans les ports français, alors que les pays se précipitaient pour empêcher une variante à propagation rapide du coronavirus de sauter à travers la Manche.

Les commentateurs politiques se sont emparés d’un précédent pour le chaos, avec un rappel des événements turbulents de 1978 et 1979, lorsque des grèves à l’échelle nationale, aggravées par un hiver rigoureux, ont conduit à l’effondrement du gouvernement travailliste et à l’ascension politique de Margaret Thatcher.

Alors qu’il se blottissait dans des réunions d’urgence, M. Johnson faisait simultanément face à une crise de santé publique croissante, à des bouleversements économiques et à des négociations commerciales à Bruxelles qui pourraient cimenter la rupture entre la Grande-Bretagne et ses voisins.

Le déclencheur du bouleversement actuel a été l’annonce par M. Johnson samedi qu’il imposait un verrouillage strict à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, après que de nouvelles données aient indiqué qu’une mutation virale avait eu un taux d’infection turbocompressé dans ces régions. La variante, a-t-il dit, était jusqu’à 70% plus transmissible que le virus d’origine.

C’était un renversement par rapport à trois jours plus tôt, lorsque M. Johnson a promis d’honorer son vœu d’assouplir les restrictions pendant quelques jours autour de Noël afin que les familles puissent se réunir. Dans les heures qui ont suivi l’annonce de samedi, des milliers de personnes se sont pressées dans les gares et les aéroports pour tenter de fuir Londres avant que les nouvelles règles n’entrent en vigueur.

Cela, à son tour, a incité les pays à interdire les vols au départ de la Grande-Bretagne – une liste qui a commencé avec les Pays-Bas et la Belgique et s’est étendue pour englober la plupart des pays de l’Union européenne, ainsi que le Canada, l’Inde, la Russie, la Jordanie et Hong Kong. Les États-Unis n’ont pas encore suspendu leurs vols, bien que le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York ait été parmi ceux qui ont exhorté l’administration Trump à le faire.

L’Union européenne a déclaré qu’elle développerait une stratégie coordonnée sur la manière de gérer les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne. Mais pour l’instant, ses actions n’étaient pas coordonnées, ajoutant à l’incertitude à Heathrow, l’un des principaux aéroports desservant Londres, et d’autres aéroports.

Les responsables britanniques ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les pays interdisent les voyageurs, car les épidémiologistes considèrent que cela est nécessaire pour briser la chaîne de transmission à travers les frontières. Mais ils semblent avoir été pris au dépourvu par la décision du gouvernement français de suspendre les expéditions de fret, acheminées par des chauffeurs routiers, pendant 48 heures.

La France n’a pas fait une telle démarche en mars, lorsque le virus a éclaté pour la première fois en Europe, car la courte traversée entre les ports de Douvres et de Calais est un lien commercial essentiel pour la Grande-Bretagne et le continent, avec des milliers de camions faisant le trajet chaque jour.