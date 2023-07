Préoccupations concernant la carrière de gravier McHenry proposée – Section locale de Shaw

Des résidents ont soulevé des préoccupations concernant une nouvelle fosse à granulats à McHenry, sur la route 120 et le chemin Chapel Hill. Les questions concernant la qualité de l’air, la sécurité de l’eau, les problèmes de circulation, la proximité de l’emplacement entre deux écoles, une église, des monuments historiques locaux et la baisse de la valeur de la propriété sont restées sans réponse par les dirigeants communautaires et le propriétaire de la fosse proposée, Jack Pease. Ceux qui demandent ont été ridiculisés par le maire Wayne Jett et Pease.

On nous nourrit de faux récits pour faire passer cette fosse sans diligence raisonnable de la part de la ville/du comté. Si vous ne voudriez pas cela dans votre jardin, ne le mettez pas dans le nôtre.

Elisabeth Malatesta

McHenry