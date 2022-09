Préoccupation pour les sites du patrimoine syrien après la fête au Krak des Chevaliers

BEYROUTH – La musique pulsait alors que des lumières colorées dansaient à travers la foule. Les DJ ont maintenu la fête jusqu’à l’aube. C’était comme n’importe quelle autre rave, sauf que celle-ci se tenait dans un château médiéval, le Krak des Chevaliers, l’un des monuments culturels les plus précieux de Syrie. Avant la guerre civile syrienne, les touristes affluaient dans le pays pour s’imprégner de sa riche histoire et visiter ses anciennes villes et châteaux, dont six avaient été désignés par les Nations Unies comme sites du patrimoine mondial.

En 2013, alors que la guerre s’intensifiait, l’UNESCO a placé les six sur sa Liste du patrimoine mondial en péril, une désignation qui, espérait-elle, “mobiliserait tout le soutien possible pour la sauvegarde de ces biens”. Mais le conflit allait faire des ravages et la violence empêcha l’UNESCO d’œuvrer à la réparation des dégâts. Aujourd’hui, alors que la guerre tire à sa fin, les experts culturels ont encore du mal à accéder aux sites du patrimoine et ils craignent que personne ne travaille pour les protéger.

La destruction au cours de la dernière décennie a été considérable. Le Krak des Chevaliers, ou château d’al-Hosn, a été frappé en 2012 et 2013, endommageant au moins une tour. L’ancienne ville de Palmyre a été ravagée par des militants de l’État islamique, qui ont partiellement fait sauter un amphithéâtre romain, qu’ils utilisaient pour des exécutions publiques, et détruit des temples et l’immense arc de triomphe honorant l’empereur romain Septime Sévère. L’UNESCO a condamné les démolitions comme un “crime de guerre”.

Le gouvernement contrôle désormais cinq des six sites du patrimoine mondial et les a rouverts aux touristes. Mais l’UNESCO affirme avoir effectué des visites d’évaluation sur seulement trois des sites, invoquant des problèmes de sécurité. Depuis 2011, les experts n’ont pas pu atteindre le Krak des Chevaliers dans l’ouest de la Syrie, ainsi que la Qal’at Salah El-Din, une forteresse datant de l’époque byzantine, et l’ancienne ville romaine de Bosra.

“La restauration et la récupération des sites du patrimoine culturel et des villes ne peuvent avoir lieu qu’après le règlement du conflit”, a déclaré le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, interrogé sur le manque d’accès.

L’intervention de l’ONU en Syrie s’est limitée aux questions humanitaires, a écrit le Centre du patrimoine mondial dans un courrier électronique, affirmant qu’il “soutient la protection du patrimoine culturel syrien à distance”. D’une part, nous évaluons les dommages causés au patrimoine culturel, en utilisant des techniques de télédétection. … D’autre part, nous donnons des conseils pour préparer la restauration du patrimoine mondial endommagé par le conflit.

Les images de la soirée dansante au Krak des Chevaliers le mois dernier ont alarmé les experts, qui craignaient déjà que le gouvernement ne fasse passer le tourisme avant la préservation.

« Oubliez les raves et tout ça : vous avez généralement de gros [foot] le trafic de visiteurs, et tout cela provoque l’usure d’un site », a déclaré Amr Al-Azm, professeur syrien d’histoire et d’anthropologie du Moyen-Orient à la Shawnee State University dans l’Ohio qui travaillait dans le pays avant la guerre. “En tant que gardien d’un site, vous essayez toujours d’équilibrer entre les besoins des communautés locales, les besoins de protection du site et les besoins d’entretien du site.”

Le problème aujourd’hui, a déclaré Azm, “c’est qu’il n’y a pas de surveillance. Nous ne savons pas qui est responsable, et il existe un passé d’utilisation de ces sites pour des fonctions non conventionnelles, ce qui a ensuite entraîné des dommages importants sur le site lui-même.

Azm a rappelé un exemple d’avant-guerre, au début des années 2000, lorsque des climatiseurs ont été montés sur le toit de la citadelle d’Alep pour une conférence sur le site du patrimoine mondial. Les dommages aux anciens murs qui en ont résulté ont provoqué un scandale et conduit à une enquête.

“Lorsque vous n’avez pas de surveillance, et que quelqu’un arrive et fait quelque chose comme ça, vous vous retrouvez avec beaucoup de dommages irréparables importants sur le site lui-même”, a déclaré Azm. De tels dommages pourraient entraîner le retrait de sites de la liste du patrimoine mondial, ce qui s’est produit avec les quais victoriens de Liverpool après que l’UNESCO eut conclu que des années de développement avaient causé une “perte irréversible”.

Au lieu de faire appel à des experts internationaux, le ministère syrien de la Culture et les organisateurs d’événements disent qu’ils font tout leur possible pour s’assurer que les sites sont traités avec soin.

Lorsque Michael Atallah, 30 ans, et ses partenaires ont lancé leur entreprise de divertissement Siin Experience, leur objectif était d’amener la musique électronique en Syrie et de la marier avec le célèbre héritage du pays – Sin était le nom du dieu mésopotamien de la lune. Ils voulaient intéresser les jeunes Syriens aux sites antiques, que la plupart n’avaient visités que lors de voyages scolaires mornes.

Atallah a perdu la trace du nombre de lieux auxquels ils ont postulé avant d’obtenir finalement l’autorisation d’organiser la rave au Krak des Chevaliers. Pour aider à faire passer l’idée, a-t-il dit, ils ont montré au ministère de la Culture des exemples de concerts sur d’autres sites antiques, comme ceux organisés au Théâtre antique d’Orange de l’époque romaine en France. “Nous essayons toujours de leur montrer que cela se fait à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Le groupe a ensuite engagé un ingénieur musical du Liban – la destination régionale des raves électroniques et des fêtes en général – qui accorde une attention particulière à l’effet des vibrations sur les anciennes structures. Ce n’était pas seulement une question de préservation, a déclaré Atallah. Il craignait également que de vieilles pierres ne se détachent et ne tombent sur la foule.

Les organisateurs avaient initialement envisagé leur événement à l’intérieur des fortifications, mais le ministère de la Culture leur a refusé l’accès après avoir étudié la demande.

“Nous n’avons pas pénétré un centimètre du château”, a déclaré Atallah.

L’événement, auquel ont assisté 1 200 personnes, s’est déroulé sur le parking extérieur, les anciens murs du château servant de toile de fond aux platines des DJ. Des lasers passaient à travers la structure de pierre, traçant parfois des lignes violettes et vertes le long des bords, créant l’impression d’un dessin enfantin massif d’un château noir entouré de néons. Puis des lumières rouges ont inondé l’endroit, donnant vie aux murs.

Atallah espère que ce sera la première d’une succession de fêtes sur des sites historiques. Du célèbre Khan Assad Pacha, un caravansérail du vieux Damas, à la cour de la citadelle de Damas, il veut montrer ce que son pays fatigué a encore à offrir.