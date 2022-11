Préoccupation MERS au Qatar, selon un rapport

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 bat son plein avec le premier tour de matchs terminé et la deuxième semaine de matchs en cours.

Une nouvelle étude publiée dans une revue renommée a cité le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ou la grippe cameline comme étant une source de préoccupation lors de la toute première Coupe du monde de la région.

Le rapport indique que le MERS doit être considéré avec prudence, pendant une période où les infections au COVID-19 et au monkeypox sont toujours répandues.

On dit que le MERS est transférable aux êtres humains à partir des dromadaires, les chameaux à une bosse qui sont fréquemment repérés au Moyen-Orient, d’où son nom.

“Les données épidémiologiques du Qatar ont montré la survenue de 28 cas de MERS (incidence de 1,7 pour 1 000 000 d’habitants) et la plupart des cas avaient des antécédents de contact avec des chameaux”, a déclaré l’OMS.

“La Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera organisée à un moment où deux urgences de santé publique de portée internationale (USPPI) sont simultanées. Il s’agit de la pandémie de COVID-19 et de l’épidémie de monkeypox en 2022. En ce qui concerne le COVID-19, le nombre de cas au Qatar a continué d’être signalé à une moyenne de 321 cas quotidiens en novembre 2022 », un rapport de l’Organisation mondiale de la santé a dit.

« Le MERS-CoV a été identifié chez des dromadaires dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud. Au total, 27 pays ont signalé des cas depuis 2012, entraînant 858 décès connus dus à l’infection et aux complications associées.”

Les symptômes de l’infection peuvent aller d’indications bénignes à de graves difficultés respiratoires.

On dit que la fièvre, la toux et l’essoufflement sont également des symptômes de l’infection, alors qu’il a également été dit que certains pourraient montrer des indications gastro-intestinales telles que la diarrhée.

« Une maladie grave peut provoquer une insuffisance respiratoire qui nécessite une ventilation mécanique et un soutien dans une unité de soins intensifs. Le virus semble provoquer des maladies plus graves chez les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et celles souffrant de maladies chroniques telles que les maladies rénales, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques et le diabète”, a déclaré l’OMS dans un rapport.

La Coupe du Monde de la FIFA en cours a également réservé quelques surprises avec des vairons tels que le Japon et l’Arabie saoudite qui ont pris le dessus sur l’Allemagne et l’Argentine lors de leurs matches d’ouverture.

