Préoccupation du juge en chef concernant les enfants à naître, la Cour suprême va réexaminer l’ordonnance d’avortement

En essayant de trouver un équilibre entre la vie d’un enfant à naître et les arguments d’une mère qui a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de l’élever, un tribunal de la Cour suprême dirigé par le juge en chef DY Chandrachud a exprimé son inquiétude et a ordonné la révision d’un jugement rendu par un un collège de deux juges du même tribunal.

Hier, une autre formation de la Cour suprême a autorisé le couple à avorter de leur grossesse de 26 semaines après que le pétitionnaire ait soutenu que la femme, mère de deux enfants, souffrait de divers problèmes de santé et de dépression postnatale.

Le dilemme

Un comité médical formé par l’AIIMS a déclaré que le bébé est actuellement viable (montrant des signes de vie et ayant de fortes chances de survie), ajoutant qu’il a besoin d’une directive de la Cour suprême indiquant si un féticide (arrêt du cœur fœtal) doit être effectué avant l’avortement. de la grossesse non désirée de 26 semaines.

Le panel a déclaré que la procédure est réalisée dans les cas où le fœtus présente un développement anormal, mais qu’elle n’est généralement pas pratiquée sur un fœtus normal.

Le panel de l’AIIMS a souligné que si un féticide n’est pas effectué, il ne sera pas qualifié d’interruption de grossesse, mais d’accouchement prématuré où le bébé a besoin d’un traitement et de soins intensifs. Un bébé né prématurément a besoin de soins intensifs et il existe de fortes chances que cela entraîne un handicap physique et mental.

Le solliciteur général supplémentaire (ASG) Aishwarya Bhati a déclaré à la magistrature dirigée par le juge en chef que le rapport de l’AIIMS n’était pas conforme au jugement rendu précédemment. Mme Bhati a déclaré que le fœtus naîtrait vivant et serait un meurtre et non un avortement du bébé.

Le juge en chef de l’Inde a compris la gravité de la situation et a ordonné qu’un tribunal soit constitué demain pour entendre l’affaire.

Le jugement précédent

Hier, les juges Hima Kohli et BV Nagarathna ont déclaré respecter la décision du pétitionnaire après que la femme a fait valoir qu’elle était mère de deux enfants et qu’elle souffrait de divers problèmes de santé. La femme a déclaré qu’elle n’était pas en mesure financièrement, émotionnellement et socialement d’élever un troisième enfant alors qu’elle allaitait déjà son deuxième enfant.

La femme, dans sa pétition, a déclaré que le rapport médical mentionnait que la grossesse ne se produit pas pendant l’aménorrhée latérale, ajoutant qu’elle ne savait pas si elle pourrait tomber enceinte à nouveau.

Le panel de l’AIIMS a déclaré qu’une directive doit être donnée sur la question de savoir si les parents acceptent d’élever l’enfant, étant donné que cela pourrait entraîner des conséquences physiques, émotionnelles et financières importantes pour le couple. Si le couple accepte l’adoption, un processus clair doit alors être défini pour garantir un avenir meilleur au bébé.

En vertu de la loi sur l’interruption médicale de grossesse (MTP), la limite supérieure pour l’interruption de grossesse est de 24 semaines pour les femmes mariées, les catégories spéciales comprenant les survivantes d’un viol et d’autres femmes vulnérables telles que les personnes handicapées et les mineures.