Prenez-vous Mbappe ou Haaland? Messi et Ronaldo le gagneront-ils à nouveau?

Des affichages dominants de Kylian Mbappe et Erling Haaland aux luttes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et bien plus encore, les matches aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions avaient beaucoup de choses à discuter. Nous avons demandé à Gab Marcotti, Mark Ogden et Graham Hunter leur point de vue sur certaines grandes questions.

Mbappe ou Haaland: Qui prendriez-vous en ce moment et pourquoi?

Marcotti: Mbappe. Évidemment, c’est proche, c’est pourquoi la question est posée, mais pour l’instant je vais prendre Mbappe. Il est plus expérimenté, il a connu des hauts et des bas malgré sa jeunesse (et il a rebondi) et il a eu un meilleur entraînement tout au long de sa carrière, ce qui, je pense, le rend plus polyvalent. Mais il n’y a pas grand-chose dedans.

Ogden: C’est tellement difficile à appeler. Haaland est tout en vitesse et en puissance, tandis que Mbappe est encore plus rapide et avec plus de flair, mais ils marquent tous les deux des buts à un rythme étrangement constant. Haaland assume sans doute un plus grand fardeau pour marquer à Dortmund que Mbappe au PSG. Il y a des éléments de Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic dans le jeu de Haaland, tandis que Mbappe passe devant des adversaires comme Lionel Messi. Mais maintenant, je prendrais Haaland; Je crois juste qu’il marquera plus de buts dans les années à venir que Mbappe.

Chasseur: Mbappe toute la journée. Haaland est manifestement un phénomène, qui a travaillé dur sur les parties de son jeu qui ne viennent pas naturellement, et il y aura certains défenseurs qui ne dormiront jamais jusqu’à sa retraite. Mais Mbappe est, tout simplement, un beau footballeur. Le goût est personnel, idiosyncratique, mais c’est la grâce, l’accélération, l’invention, l’esprit et l’imprévisibilité du Français qui m’enchanteront. Quand il s’élance, se tord, tire, se dirige, prend des risques, excite … Je suis au paradis. Apportez-moi mon chéquier. À présent!

Kylian Mbappe et Erling Haaland ont marqué cinq buts à eux deux lors du match aller des huitièmes de finale. Getty

Messi ou Ronaldo remporteront-ils à nouveau la Ligue des champions?

Chasseur: Peut-être pas, mais c’est une idée ridicule que l’un ou l’autre ne peux pas remportez à nouveau ce trophée. Les deux sont encore capables de laisser les joueurs plus jeunes et fêtés dans leur ombre; chacun d’eux, entouré d’une bonne équipe, est capable de produire 10 ou 11 performances spéciales en neuf mois, c’est ce qu’il faut, dans une bonne équipe bien entraînée, pour remporter la Ligue des champions.

Marcotti: Je pense que c’est possible, mais probablement pas cette année. Mais j’imagine qu’ils ont tous les deux encore trois ans, sinon plus, après celui-ci. Et ils ont tous les deux une agence libre: Messi cet été, Ronaldo le suivant. Donc, si c’est leur priorité absolue, ils peuvent probablement choisir le bon club et se donner un bon coup.

Ogden: Avec leurs équipes actuelles, non. La Juventus est en déclin et, à 36 ans, Ronaldo doit faire face à deux ou trois ans avant de pouvoir redevenir véritablement compétitif dans la compétition. Quant à Messi, qui aura 34 ans en juin, Barcelone est sans doute dans un trou plus grand que la Juventus. Le Paris Saint-Germain a un intérêt pour les deux joueurs et pourrait offrir un raccourci vers la gloire, tandis que Messi a également à penser à Manchester City. Si l’un ou les deux bougent cet été, ils peuvent gagner une autre Ligue des champions. Mais les deux ont dépassé leur apogée, donc ma réponse est non.

Les luttes italiennes et espagnoles sont-elles une préoccupation à long terme ou un problème?

Ogden: Cela ressemble à une route longue et difficile pour les clubs espagnols. Le Real et Barcelone doivent reconstruire des équipes vieillissantes sans les finances nécessaires pour remplacer des joueurs emblématiques tels que Sergio Ramos et Gerard Pique. Le Real n’a toujours pas remplacé Ronaldo depuis 2018 et le Barça pourrait avoir son propre gros problème à remplacer Messi cet été. L’Atletico est dans une position similaire en termes de finances, de sorte que l’Espagne pourrait être sur le point de connaître une récession. Quant à l’Italie, la situation est plus prometteuse. Les clubs milanais sont à nouveau à la hausse, donc leur résurgence renforcera la Serie A et poussera la Juventus à se reconstruire plus rapidement.

Chasseur: C’est un échec pour le football espagnol qui, après un âge d’or prolongé pour les clubs et le pays, est victime de deux choses: la surpêche et le besoin de régénération. L’Angleterre en particulier, mais aussi l’Italie et l’Allemagne, prennent constamment tout ce qui a l’air brillant et attrayant dans la Liga. Des jeunes émergents, des stars établies, des managers, des directeurs techniques, des dépisteurs, des joueurs qui veulent simplement plus d’argent; finalement, un braindrain a des effets délétères. Les époques mettent du temps à s’élever à nouveau comme les phénix mais, livre pour livre, l’Espagne se développe toujours, repère et entraîne mieux que partout ailleurs.

Marcotti: C’est un problème. Nous accordons beaucoup trop d’importance aux résultats individuels en Ligue des champions. En Italie, vous parlez des clubs qui sont troisième, cinquième et sixième en Serie A et je ne suis pas sûr que ce soit le reflet de la ligue dans son ensemble … chaque match a de toute façon sa propre histoire. En Espagne, le Real Madrid est dans une situation difficile, mais il a également neuf joueurs pour diverses raisons. Séville vole, ils le montrent en Liga, mais le Barça d’un autre côté, oui, c’est difficile. Pourtant, je pense que la Juve et Séville ont encore une chance décente de passer. (De plus, évidemment, Atalanta et Madrid se jouent.)

Quelles équipes se qualifieront pour les quarts de finale?

Marcotti: PSG, Liverpool, Juventus, Séville, Atletico, Bayern, Atalanta, Man City

Ogden: PSG, Liverpool, Juventus, Dortmund, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Man City

Chasseur: PSG, Liverpool, Porto, Séville, Atletico, Bayern, Real Madrid, Man City