Prenez-vous des oméga-3 ? La recherche signale un risque d’accident vasculaire cérébral lié aux suppléments d’huile de poisson – National

Les suppléments d’huile de poisson, utilisés pendant la grossesse et pour améliorer la santé cardiovasculaire et cérébrale, pourraient augmenter le risque de problèmes cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, suggèrent de nouvelles recherches.

Une étude britannique publiée dans le Journal médical britannique a révélé mardi que la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson était associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire, qui correspond à un rythme cardiaque irrégulier, dans la population en bonne santé.

Cependant, la prise de ces suppléments pourrait bénéficier aux personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire connue, selon l’étude.

« L’utilisation régulière de suppléments d’huile de poisson pourrait jouer différents rôles dans la progression des maladies cardiovasculaires », écrivent les auteurs.

Les chercheurs ont examiné des données incluant plus de 415 000 personnes âgées de 40 à 69 ans entre 2006 et 2021 au Royaume-Uni.





0:26

L’huile de poisson et la vitamine D pourraient ne pas aider à prévenir les crises cardiaques



Richard Bazinet, professeur au département des sciences nutritionnelles de l’Université de Toronto, a déclaré qu’il s’agissait d’une « étude importante » qui s’ajoute à un nombre croissant de recherches signalant que les suppléments d’huile de poisson pourraient conduire à une fibrillation auriculaire dans la population générale.

« L’inconvénient de cette étude est qu’elle est ce que nous appelons observationnelle, ce qui signifie qu’elle n’a pas randomisé des personnes en bonne santé et des personnes en mauvaise santé pour recevoir de l’huile de poisson ou un groupe placebo », a déclaré Bazinet dans une interview accordée vendredi à Global News.

« L’autre chose que souligne cette étude est que tous les suppléments d’huile de poisson ne sont pas identiques », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez faire quelques devoirs et vérifier si la qualité du supplément que vous prenez a été vérifiée pour des éléments tels que les antioxydants et les métaux lourds, pour vous assurer qu’il s’agit d’une bonne source. »

Les auteurs de l’étude ont reconnu que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment l’utilisation régulière de suppléments d’huile de poisson pourrait avoir un impact sur les maladies cardiovasculaires.

Quels sont les bienfaits de l’huile de poisson ?

Les suppléments d’huile de poisson contiennent des acides gras oméga-3 qui pourraient aider à améliorer la santé cardiaque d’une personne en abaissant la tension artérielle, en combattant l’inflammation qui peut endommager les vaisseaux sanguins et en diminuant les triglycérides dans le sang. selon la clinique Mayo.

Les oméga-3 sont également « extrêmement importants » dans le développement cérébral des nourrissons et pendant la grossesse, a déclaré Bazinet.

Bien que les acides gras oméga-3 se trouvent dans le poisson et même dans les sources végétales, les suppléments sont une option populaire, en particulier pour ceux qui n’aiment pas manger de fruits de mer.





4:11

Les bienfaits de l’huile de poisson dans votre alimentation



Selon la Fondation des maladies du cœur du Canada que la meilleure façon d’augmenter l’apport en oméga-3 est de consommer les aliments que les gens consomment.

« Si vous ne mangez pas de poisson, vous pouvez choisir des aliments enrichis comme les œufs, le lait ou la margarine », indique la fondation sur son site Internet.

Les graines de lin, les noix, les pacanes, le chia, le canola et l’huile de soja sont de bonnes sources végétales d’acides gras oméga-3.

Bazinet a souligné l’importance d’une alimentation saine pour prévenir les maladies cardiaques. Il a mis en garde contre les approches complémentaires, les raccourcis ou le « biohacking » jusqu’à ce que davantage de recherches soient effectuées sur l’utilisation des suppléments.

« Les gens devraient se concentrer sur leur alimentation et c’est la priorité numéro un », a déclaré Bazinet.

Si les gens ont des inquiétudes, il conseille d’en parler à un professionnel de la santé, comme un diététiste.