Vous avez payé 850 $ pour le pipeline Trans Mountain. Voici pourquoi

Les Canadiens doivent payer plus de 34 milliards de dollars pour le projet d’agrandissement du pipeline Trans Mountain après que le gouvernement fédéral a été contraint d’intervenir et de l’acheter en 2018. Lyndsay Duncombe de CBC explique pourquoi le projet a dépassé le budget et comment les contribuables peuvent obtenir leur argent. dos.