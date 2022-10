Prenez votre propre AeroPress pour seulement 30 $ (économisez 15 $)

Aimez-vous une bonne tasse de café ? Si vous commencez votre matinée avec café, tu n’es pas seul. Il existe une tonne de solutions simples pour avoir une tasse rapidement en sortant. Mais pour un expresso fort, pour un temps limité, vous pouvez économiser 15 $ sur le cafetière originale chez Walmart.

L’AeroPress est une cafetière à une tasse ça marche en pressant l’eau à travers le marc de café dans votre tasse. Non seulement cela rend l’AeroPress plus rapide qu’une presse française lorsque vous êtes pressé, mais il n’a pas non plus la même amertume. Vous voudrez vous assurer que votre café moulu est plus fin, mais il peut préparer une à trois tasses de café en environ une minute, et il est si compact que vous pouvez l’emporter n’importe où, ce qui en fait une excellente option pour le camping. , voyager ou emporter avec vous au bureau.

Il produit également une forte dose de type expresso qui peut être bue seule, ou avec un peu d’eau ou de lait, vous pouvez rapidement faire votre propre Americano ou latte à la maison. Vous pouvez également préparer une infusion froide. Et avec le microfiltre, votre café ne sera pas rempli de grains. Votre achat comprend également un sac fourre-tout en nylon à fermeture éclair, 350 filtres et un capuchon de filtre, un porte-filtre, un agitateur et une pelle, de sorte que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour être votre propre barista.

