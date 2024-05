Prenez votre photo pendant la pleine lune en Sagittaire

Des flèches vers le ciel, la peur au bord du chemin et la vérité au premier plan. Mes amis, la Pleine Lune Fleurie en Sagittaire se lèvera, brillera et culminera le 23 mai à 9 h 53 HNE.

Étant donné que la lune sera sous l’horizon lorsqu’elle culminera, le meilleur moment pour admirer toute la splendeur de cette lunaison sera le mercredi et le jeudi soir.

La pleine lune se produit lorsque la lune est directement opposée au soleil sur son orbite autour de la Terre. Le soleil est l’ego et la lune est emo, et pendant une pleine lune, ces énergies inverses sont éclairées à travers les polarités du zodiaque, nous montrant comment nous pouvons nous intégrer pour nous élever.

Ce tour de table, nous avons le soleil en Gémeaux « le chaos comme cardio, la conversation comme sacrement » s’opposant à la lune dans le signe « que la route continue pour toujours et que la fête ne finisse jamais » du Sagittaire.

C’est un bon vivant, laissez les bons moments rouler et la légèreté conduire l’énergie, une bouffée d’air frais et de puissance d’un ballon nitreux après une saison d’éclipse qui nous a laissé quelque part sur l’échelle entre secoué/déchiqueté et renaître dans les feux de adversité.

Signification de la pleine lune en Sagittaire

L’énergie du Sagittaire est synonyme d’optimisme. baitoey – stock.adobe.com

Le Sagittaire et les Gémeaux sont des signes mutables, ce qui signifie qu’ils fonctionnent comme un pont entre les saisons, une flexibilité reflétée dans les deux archétypes ; Les Gémeaux, symbolisés par les jumeaux célestes Castor et Pollux, sont la dualité incarnée tandis que le Sagittaire, symbolisé par le centaure, représente la poussée et l’attraction entre le besoin animal et l’aspiration divine. Les deux signes sont investis du liminal et ouverts à l’impossible. En tant que tel, il n’y a peut-être pas d’axe plus complémentaire que les Gémeaux et le Sagittaire.

A propos du fait que le Sagittaire est l’archer, cette pleine lune peut être interprétée comme ce qui peut être conçu/ciblé (Gémeaux) peut être accompli/fléché (Sagittaire).

C’est l’axe des mots et de la sagesse, de la curiosité et de la philosophie, du discours et de l’action, où la rhétorique devient révolution. Sag et Gemini défendent la créativité, la liberté et une connectivité inattendue. Si cette polarité était un objet, ce serait la montgolfière, un rêve fantastique rendu possible grâce au mariage du feu et de l’air.

Pour les deux signes, l’intérêt est primordial pour la compréhension et tous deux cherchent activement à repousser leurs limites, à élargir leurs horizons et à époustoufler leur esprit. Ici pour aller loin, ils accueillent l’étrange et serrent la main de l’étrange.

L’axe Gémeaux/Sagittaire se manifeste dans la montgolfière. vali_111 – stock.adobe.com

Comme le Sagittaire est gouverné par Jupiter, la planète de la fortune, de la suffisance et de l’excès, les thèmes dominants de cette pleine lune sont l’optimisme abondant et l’abondance optimiste.

L’optimisme se traduit par « le plus grand bien » ou « le meilleur de tous les mondes possibles », dans cette étymologie réside l’esprit de ce signe et l’énergie que nous devrions chercher à canaliser sous la lumière de cette lune.

N’oubliez pas que la présence ou l’absence de chance a plus à voir avec la croyance qu’avec la preuve. Croire que la vie se déroule pour vous, avec votre plus grand bien non seulement possible mais probable.

Volez haut dans cette montgolfière d’imagination débordante, les amis.

Signification de la Lune Fleurie

La Pleine Lune Fleurie tire son nom des fleurs qui inondent la terre à cette période de l’année. jakkapan – stock.adobe.com

Selon le Almanach du fermierles Algonquins appelaient la pleine lune de mai la Lune des Fleurs, en référence à l’essor des fleurs qui tapissait l’Amérique du Nord à la fin du printemps.

D’autres noms pour cette lune incluent la Lune en herbe des feuilles, marquant l’éveil de la flore et de la faune à mesure que le temps se réchauffe, et la Lune de plantation désignant le moment où les graines doivent être semées pour l’été à venir. Les Cris appelaient la lune de ce mois-ci la Lune de ponte et la Lune de grenouille, tandis que les Oglala la connaissaient sous le nom de Lune des poneys excréteurs.

Des fleurs aux poneys, des graines aux œufs, tous les noms reflètent la promesse de vitalité.

Puisse cette lune, la richesse des formes renouvelées et la puissante ruée vers les possibilités vous serviront bien.

Astrologie 101 : Votre guide de l’étoile

Astrologue Réda Wigle effectue des recherches et rend compte de manière irrévérencieuse des configurations planétaires et de leurs effets sur chaque signe du zodiaque. Ses horoscopes intègrent l’histoire, la poésie, la culture pop et l’expérience personnelle. Pour réserver une lecture de thème natal, contactez-la via son site Internet.