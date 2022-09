Séances d’entraînement gratuites et plus à la fête

Tous sont les bienvenus à la fête du cinquième anniversaire du YMCA du centre-ville de Kelowna.

Des mini-évaluations de santé gratuites pour les personnes âgées, des séances d’entraînement, des jeux et des rafraîchissements seront tous à portée de main lors de l’événement du 16 septembre au 505, avenue Doyle, de 10 h à 14 h.

Inventé comme une “fête d’anniversaire de style enfant pour adultes”, il y aura une pinata, 2 000 $ en prix et même un gâteau. À l’intérieur de la pinata, il y aura des gains comme un séjour à l’Eldorado Resort, un dîner et une expérience cinématographique au Bernie’s Supper Club & Cinema, une visite œnologique avec Roots & Vines et des expériences de golf au Shadow Ridge Golf Club.

Les bilans de santé peuvent être effectués entre 10h et 11h.

Les 400 premiers à se présenter recevront des sacs cadeaux.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de KelownaYMCA