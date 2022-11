“Prenez vos médicaments” – message de Roy Keane à Kane et Bale sur des brassards arc-en-ciel

Le spécialiste d’ITV Roy Keane a critiqué le capitaine anglais Harry Kane et son homologue gallois Gareth Bale pour leurs décisions ne pas porter des brassards arc-en-ciel lors des premiers matches de la Coupe du monde 2022 de leurs équipes.

Les deux joueurs avaient initialement prévu de porter des brassards de capitaine sur le thème de l’arc-en-ciel, arborant l’expression ” One Love “, pour ensuite reculer après que les organisateurs les aient menacés de réservations s’ils les portaient sur leurs terrains respectifs pour leurs ouvertures du groupe B.

“Je pense que les joueurs auraient pu le faire pour le premier match”, a déclaré Keane avant les États-Unis contre le Pays de Galles lundi soir. “Ils auraient dû subir la punition – quelle qu’elle soit. Kane aurait peut-être risqué de recevoir un carton jaune, si c’était la punition. Mais cela aurait été une excellente déclaration.

“Faites-le pour le premier match. Si vous recevez votre carton jaune, quel message cela aurait été de Kane ou de Bale. Prenez vos médicaments, et au prochain match, vous passez à autre chose. Vous ne le portez pas [again] car vous ne voulez pas être suspendu.

“Mais je pense [not wearing the armband] était une grosse erreur. Je pense que les deux joueurs, et nous parlons ici du Pays de Galles et de l’Angleterre, auraient dû s’en tenir à leurs armes et le faire – quelle que soit la pression de l’extérieur ou de vos propres associations. Ayez la conviction, si c’est ce que vous croyez, alors allez-y.”

Kane et Bale n’étaient pas les seuls capitaines de l’équipe nationale qui prévoyaient initialement de porter les brassards, de nombreux autres de toute l’Europe prévoyant également le soutien au spectacle. Reste à savoir si les autres s’en sortiront ou non.