Prenez une tasse intelligente Ember à prix réduit pour l’amateur de café sur votre liste de cadeaux

Vous cherchez un cadeau de dernière minute pour l’amateur de café sur votre liste cette année ? Vous ne pouvez pas vous tromper avec un sachet exotique de grains de café, mais si vous voulez leur offrir quelque chose de vraiment spécial, vous devriez envisager de vous procurer une tasse intelligente Ember. Ils sont certainement un peu un cadeau de folie, mais aujourd’hui seulement, vous pouvez en acheter un en vente pour moins cher. Best Buy offre des remises d’une journée sur ces tasses intelligentes intelligentes, vous pouvez donc vous procurer un modèle de 10 onces pour 90 $ ou un modèle de 14 onces pour 100 $, vous permettant d’économiser respectivement 40 $ et 50 $. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Ces tasses Ember sont parfaites pour ceux qui sont particulièrement attentifs à leur remontant matinal. Ils ont un radiateur intégré qui maintient votre café ou votre thé à la température de consommation idéale. Vous pouvez même l’ajuster en fonction de vos préférences et le régler à n’importe quelle température entre 120 et 145 degrés Fahrenheit en utilisant l’application compagnon Ember sur votre appareil Android ou iOS. La tasse intelligente Ember a une autonomie de batterie allant jusqu’à 1,5 heure, mais est également livrée avec un sous-verre de charge pour une batterie toute la journée. Il peut être lavé à la main en toute sécurité et est étanche jusqu’à un mètre, mais n’est pas adapté au lave-vaisselle ou au micro-ondes. Ces tasses sont disponibles en plusieurs couleurs différentes, mais les prix varient un peu entre les variantes.