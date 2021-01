Vous devez être conscient de l’utilisation des graines de méthi en cuisine. Mais êtes-vous conscient du fait que la méthi germée présente également de multiples avantages pour la santé?

Eh bien, découvrons-le alors.

Le méthi ou le fenugrec a des propriétés médicinales étonnantes. Pour tirer encore plus d’avantages de ces minuscules graines de méthi de couleur ambrée, essayez de faire germer du methi.

Tout comme les grammes germés, le moong dal vert est connu pour récolter d’immenses bienfaits pour la santé; l’apport de méthi germé vous donne des tonnes de valeur médicinale. Par conséquent, vous devez avoir germé du fenugrec pour en tirer un maximum d’avantages nutritionnels.

Voici une liste de leurs bienfaits thérapeutiques:

Contrôle le diabète:

La méthi germée fait des merveilles pour votre niveau de sucre. Il est connu pour guérir le diabète chronique. Les graines de méthi germées permettent une libération lente de glucose dans le sang. Ainsi, aucun pic soudain du taux de sucre dans le sang ne se produit. Vous devez faire tremper les graines de méthi dans l’eau pendant la nuit et répéter le processus pendant 5 jours pour obtenir les pousses de méthi. Ensuite, faites-le cru avec du poivre noir ou du sel ou en salade.

Aide à la perte de poids et riche en antioxydants:

En raison du processus de germination, la valeur nutritionnelle des pousses de méthi augmente. Vous pouvez l’avoir pendant un régime strict pour garder vos muscles, articulations en bon état. Avoir germé de la méthi assure un approvisionnement adéquat en nutriments essentiels, vitamines pour le corps. Étant chargés de galactomannane, les germes vous gardent rassasié et rassasié pendant une période prolongée. De plus, ces germes étant riches en antioxydants, empêchent la formation de radicaux libres et vous protègent de tout dommage.

Renforce l’immunité:

Le méthi germé contient des produits photochimiques tels que des phénols, des flavonoïdes, des alcaloïdes et des tanins qui assurent un système immunitaire amélioré. Ainsi, avoir germé du méthi facilite la condition antibactérienne et anti-inflammatoire dans votre corps. La méthi germée prend soin de la santé globale dans le processus. Vous obtiendrez également une amélioration de l’état de la peau et des cheveux grâce à sa consommation régulière.

Améliore la santé cardiaque:

Excellente source de potassium, les pousses de méthi surveillent les niveaux de sodium, équilibrent la tension artérielle, abaissent le cholestérol et contrôlent efficacement les dépôts de graisse dans le sang; réduisant ainsi les risques de crise cardiaque.

Améliore le métabolisme:

Le processus de trempage rend le methi doux et souple. C’est pourquoi il est plus facile, plus rapide à digérer. Il améliore la génération de cellules bêta dans le pancréas. L’acidité, les flatulences, la diarrhée, l’indigestion sont prises en charge par la prise appropriée d’une bonne dose de fenugrec germé.