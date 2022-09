Avec la fin de l’été et les températures qui commencent à baisser, vous cherchez peut-être à vous pelotonner à l’intérieur avec un bon livre ou deux. Et en ce moment, vous pouvez acheter une vaste sélection de romans passionnants et de livres de non-fiction fascinants à partir de moins de 5 $. Aujourd’hui seulement, Amazon offre des remises sur une vaste sélection d’ebooks Goodreads Readers ‘Choice avec tous les prix à partir de 4,99 $ ou moins. Cette vente n’est disponible que jusqu’à 23 h 59 PT (2 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Peu importe le type de lecteur que vous êtes, vous êtes sûr de trouver des choix intéressants à moindre coût lors de cette vente. Si vous recherchez un mystère ou un thriller pour vous aider à vous mettre dans l’esprit d’Halloween, vous pouvez choisir par Gary Hendrix, un best-seller d’Amazon, pour seulement 2 $ au lieu des 17 $ habituels. Ou, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus relaxant, pour seulement 3 $, vous pouvez saisir , gagnant d’un Editor’s Pick et d’un Hugo Award écrit par Becky Chambers. Il existe également de nombreux livres pour les lecteurs de non-fiction. Pour bien rigoler, vous pourriez décrocher , un best-seller du New York Times qui recueille des critiques hilarantes d’une étoile sur les parcs nationaux américains, pour seulement 2 $. Et si vous voulez qu’une liseuse puisse profiter de tous vos nouveaux livres numériques, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleurs modèles vous trouverez sur le marché en ce moment.