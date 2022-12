Prenez un nouveau chargeur Apple MagSafe pour 30 $ – aujourd’hui seulement

À la recherche de Accessoires MagSafe pour votre iPhone 14? À l’heure actuelle, Woot a disponible pour seulement 30 $ – c’est une économie de 9 $ sur le . Non seulement ces chargeurs astucieux se clipsent à l’arrière de votre appareil, mais ils offrent une charge sans fil plus rapide jusqu’à 15 W. Que vous en preniez un pour vous-même ou que vous le mettiez sous le sapin pour l’un de vos proches, c’est une bonne affaire. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks.

Ce chargeur MagSafe joindre aux appareils Apple suivants : iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Cependant, comme ce chargeur reste compatible avec la charge Qi, tant que vous avez un iPhone 8 (ou version ultérieure) ou des modèles AirPods avec un étui de charge sans fil, vous pouvez également l’utiliser comme chargeur sans fil pour augmenter la puissance de votre appareil — il ne s’attachera tout simplement pas.

Votre achat comprend le chargeur MagSafe, un câble USB-C intégré et une garantie Apple d’un an. Notez également que même si cet article est neuf, il sera expédié dans un poly-sac ou une boîte brune générique, alors assurez-vous que vous êtes d’accord avec cela avant de commander si vous prévoyez d’offrir ce chargeur cette saison. Et vérifier disponible chez Woot, y compris les boucles AirTag en cuir et plus encore.

