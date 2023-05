Prenez un Galaxy S22 Ultra débloqué pour 750 $ (économisez 450 $)

Si vous êtes prêt à mettre à niveau votre ancien téléphone, mais que vous n’avez pas nécessairement besoin des derniers modèles, pensez au Galaxy S22 Ultra de Samsung. Avec la sortie de la gamme S23 en février, nous avons constaté des baisses de prix sur les modèles S22. Et en ce moment, Amazon a réduit le Galaxy S22 Ultra déverrouillé à seulement 750 $ pour le variante verte avec 128 Go de stockage. C’est une économie de 450 $. (Vous pouvez également économiser sur les options de stockage mises à niveau.) Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Le S22 Ultra a remporté un CNET Editors ‘Choice Award l’année dernière et reste un excellent téléphone pour la plupart des gens. Il fonctionne sur le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et dispose d’un grand écran de 6,8 pouces. Il est également équipé d’un S Pen pour que vous puissiez écrire, dessiner et plus encore, directement sur l’écran. L’appareil photo est également solide – le S22 Ultra prend en charge l’enregistrement 8K et dispose d’un meilleur appareil photo à faible luminosité que son prédécesseur. Et la batterie devrait durer toute la journée avec une utilisation moyenne. L’un des principaux inconvénients de ce téléphone particulier était son prix élevé, mais cette remise le rend beaucoup plus facile à recommander à presque tous ceux qui recherchent un appareil plus grand.