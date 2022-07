Prenez un Echo Show 15 à 250 $ et obtenez un Echo Show 5 gratuit en prime

La Spectacle d’écho 15 est l’écran intelligent le plus grand et le plus audacieux d’Amazon à ce jour. Il est élégant, puissant et, en ce moment, en choisir un vient avec un bonus supplémentaire. En ce moment sur Amazon, lorsque vous achetez un Echo Show 15, vous obtenez également un Echo Show 5 à 85 $ gratuitement afin que vous puissiez étendre encore plus votre configuration de maison intelligente. Cette offre est un reste de l’événement de vente Prime Day d’Amazon, maintenant expiré, plus tôt cette semaine, et il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre. Si vous vous engagez à profiter de cette offre, nous vous recommandons d’agir le plus tôt possible.

Si vous cherchez le plus avancé affichage intelligent là-bas, alors ne cherchez pas plus loin que l’Echo Show 15. Il dispose d’un superbe écran Full HD de 15,6 pouces et peut être monté sur votre mur ou affiché en mode portrait ou paysage avec ce . Il dispose également d’un appareil photo 5MP pour le chat vidéo, et il est équipé d’un kill-switch dédié pour protéger votre vie privée. Vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil avec des widgets alimentés par Alexa comme des calendriers, des listes de tâches, des notes autocollantes et plus encore. Et cela ferait un excellent ajout à n’importe quelle cuisine avec des tonnes d’idées de recettes et des instructions étape par étape. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler d’autres appareils intelligents compatibles Alexa dans votre maison et ajouter vos appareils les plus fréquemment utilisés à l’écran d’accueil pour un accès facile.

La Spectacle d’écho 5 n’a pas toutes les fonctionnalités du Show 15, mais a encore beaucoup à offrir et est un excellent compagnon de table de chevet. Il dispose d’un écran de 5,5 pouces et d’un appareil photo de 2 mégapixels, et est idéal pour obtenir des mises à jour rapides sur les actualités, la météo, votre emploi du temps et plus encore. Vous pouvez également définir des alarmes et des minuteries, et contrôler d’autres appareils intelligents en mode mains libres avec commande vocale.