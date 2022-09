Le dessin, la prise de notes et d’autres tâches sont souvent beaucoup plus faciles avec un stylet, ce qui fait de l’Apple Pencil un outil bienvenu pour iPad propriétaires. C’est un outil de précision avec un dessus sensible à la pression qui vous permet d’écrire directement sur l’écran de l’iPad, sans décalage. Et bien qu’il ait un prix élevé, vous pouvez trouver Offres Apple Pencil si vous magasinez.

À l’heure actuelle, Amazon a réduit le de 29 $, portant le prix à 70 $ pour une durée limitée.

Un Apple Pencil peut simplifier beaucoup de tâches. Par exemple, lorsque votre Apple Pencil est connecté à l’iPad, votre appareil ne reconnaîtra que la pointe de votre Apple Pencil. Avec des fonctionnalités telles que le rejet de la paume, vous pouvez écrire ou dessiner sans interférence de votre main touchant l’écran. Il réagit également à la pression et à l’inclinaison, ce qui est idéal pour les artistes qui traitent des choses comme l’ombrage sur une image.

Et le balisage de documents est également un jeu d’enfant avec l’Apple Pencil. Que vous ayez besoin de souligner ou de surligner quelque chose ou que vous ayez besoin de signer quelque chose, cet outil est pratique. De plus, l’appairage est simple. Retirez simplement le capuchon et branchez l’accessoire dans le connecteur Lightning de votre iPad. Une fois couplé, il reste connecté jusqu’à ce que vous redémarriez votre appareil ou que vous jumeliez le Pencil avec un autre iPad. Et charger l’appareil est facile : il suffit de le brancher sur le port Lightning de votre iPad. Il se charge complètement en 15 minutes environ.

La chose la plus importante à faire avant de faire votre achat est de vérifier la compatibilité, car cet appareil astucieux ne fonctionnera pas sur tous les iPad. Cet Apple Pencil est compatible avec les appareils suivants : iPad Pro 12,9 pouces (1ère et 2ème génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad (6ème, 7ème, 8ème et 9ème génération), iPad Air ( 3e génération) et iPad mini (5e génération). Si vous n’avez pas l’un de ces modèles, vous voudrez peut-être consulter le qui est largement compatible avec les nouveaux iPad.

Lire la suite: Meilleures offres iPad en ce moment