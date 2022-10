Prenez toutes ces photos zoom et macro Pixel 7 Pro 30x

Le système de caméra du Pixel 7 Pro est sans aucun doute le principal argument de vente du téléphone. Comme par le passé, Google montre à nouveau au monde la magie qu’il peut faire avec la photographie informatique, qualifiant ce nouvel appareil photo de “meilleure expérience photo et vidéo que nous ayons jamais eue sur un téléphone Pixel”. Nous allons certainement tester cela, mais avant de pouvoir partager nos réflexions, Google a fourni toutes sortes d’échantillons du potentiel de zoom, de nuit et de macro du téléphone.

À travers trois galeries Google Photos distinctes, Google a montré le zoom amélioré 30x alimenté par le Tensor G2 dans le téléphone, qui est le zoom le plus éloigné à ce jour sur un appareil Pixel. Ils ont également fourni une galerie de photos prises avec le nouveau mode Macro Focus, qui utilise l’objectif ultra-large amélioré pour se rapprocher à 3 cm d’un objet. Et enfin, des exemples “plus nets que jamais” de Night Sight nous donnent une preuve supplémentaire que Google a changé le jeu pour la photographie de nuit sur un smartphone.

Tous les exemples sont assez bons, ce qui est logique puisque Google les utilise pour promouvoir les capacités, mais certains des zooms sont remarquables. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir où commence et se termine le début d’une série de plans du bâtiment One World Observatory. Vous ne pouvez presque pas distinguer le bâtiment en arrière-plan avant qu’il n’atteigne des détails ridicules en gros plan.

Le reste des zooms du Pixel 7 Pro peut être vu ici.

Pour les photos Macro Focus, elles sont toutes amusantes à regarder, mais celles impliquant un globe oculaire sont toujours spéciales. Les gros plans de fleurs ne vieillissent jamais non plus. Ce qui est cool avec Macro Focus, c’est que le système de caméra reconnaît quand vous êtes très proche d’un objet et bascule automatiquement en mode Macro Focus pour vous préparer sans travail supplémentaire.

Vous pouvez voir le reste des prises de vue Macro Focus ici.

Et si vous avez besoin de plus, voici vos clichés Night Sight. Encore une fois, Google affirme que ceux-ci devraient être plus nets que jamais, avec un bruit réduit et moins de flou de mouvement grâce à des expositions qui prennent deux fois moins de temps qu’auparavant. L’exemple ci-dessous montre le même plan avec et sans Night Sight et les différences, comme vous pouvez l’imaginer si vous avez déjà utilisé Night Sight, sont assez extrêmes.

Le reste des plans de Night Sight peut être trouvé ici.

L’expérience de l’appareil photo sur le Pixel 6 Pro de l’année dernière a été la première mise à niveau depuis un certain temps de la gamme Pixel et elle a été livrée. Quelque chose semble différent cette année, cependant, avec Google faisant d’énormes promesses et parlant de l’expérience photo d’une manière dont je ne me souviens pas depuis le lancement de Pixel 4.