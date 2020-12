Vous recherchez des aliments nutritifs et de saison pour favoriser particulièrement votre santé oculaire cet hiver? Eh bien, vous avez déjà gagné des points brownie pour vous diriger vers la bonne direction. La clé d’une vie saine est toujours le bon équilibre de l’alimentation.

Alors que l’hiver est généralement une période où nous avons tendance à avoir les yeux secs et qui démangent en raison de la baisse de température et du faible taux d’humidité; nous pouvons toujours compenser les inconvénients externes en fournissant une nutrition adéquate au corps et en veillant à ce que nos yeux reçoivent une bonne lubrification, une hydratation.

Incluez les aliments de saison suivants et obtenez une excellente vision avec la consommation de ces aliments et assurez le bien-être de vos yeux:

1. Carottes: Infusée des bienfaits de la nature, la carotte regorge de bêta-carotène, vitamine A. Excellente source de rhodopsine, les carottes nourrissent abondamment les yeux. C’est bon pour la rétine.

2. Agrumes: Les fruits de saison tels que les oranges, les citrons, les raisins, l’amla – riches en vitamine C, les antioxydants sont incroyables pour lutter contre les problèmes oculaires liés à l’âge. Ils vous gardent hydraté, réduisent le stress oxydatif dans les yeux, hydratent les yeux de l’intérieur, lubrifient les tissus, renforcent les vaisseaux sanguins oculaires et prennent soin de l’œil de manière saine.

3. Patate douce: La patate douce est un autre légume de saison riche en bêta-carotène et en vitamine A qui est un produit d’hiver populaire. Vous pouvez inclure cette nourriture saine et savoureuse, vous débarrasser de la sécheresse oculaire et améliorer la vision.

4. Feuillus, verts: Les épinards, le chou frisé, le chou vert sont d’excellents légumes verts à feuilles de saison qui contiennent de la lutéine, de la zéaxanthine qui assurent le bien-être des yeux dans leur totalité. Les choux sont une excellente source de vitamine B, C, K. Les épinards ont la capacité magique de prévenir la dégénérescence du nerf optique car c’est une excellente source d’acide folique. Les optométristes prescrivent souvent un apport suffisant d’épinards. Le chou frisé réduit le risque de cataracte et de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge).

5. Betterave: Il est connu pour améliorer l’état des yeux dans une large mesure en raison de la présence d’une quantité adéquate de composés phytochimiques. Encore une fois une superbe source de lutéine, d’antioxydants, les betteraves protègent les yeux de la DMLA.

Tirez le meilleur parti de ces fournitures d’hiver et donnez à vos yeux la nourriture dont ils ont tant besoin.