Prenez notre argent ! Un nouveau kit d’Arsenal est sorti – et c’est une première pour le football anglais

Un nouveau kit Arsenal est arrivé, une première pour le football anglais, alors qu’Adidas a collaboré avec la légendaire Stella McCartney pour une belle nouvelle collection.

Les Gunners sont réputés pour être l’une des équipes les mieux habillées d’Europe, avec des maillots qui ont captivé l’imagination au fil des années et sont devenus des classiques modernes. Il est donc tout à fait juste qu’Arsenal ait été la première équipe à avoir un maillot spécifique pour la Super League féminine. , qui démarre ce week-end.

Nous avons vu des modifications sur les hauts, mais celui-ci est tout nouveau : une chemise spécialement conçue pour Viv Miedema, Alessio Russo et consorts. Comme on peut s’y attendre, c’est absolument époustouflant.

Le verdict de la FFT

Le nouveau kit Arsenal est une collaboration entre Adidas et Stella McCartney – et c’est le premier maillot réservé aux femmes du club.

Lorsqu’Arsenal a sorti son maillot extérieur marmite plus tôt cet été, nous aurions dû voir les signes indiquant que l’équipe féminine allait s’approcher de ce maillot fluoré et noir – en partie parce qu’aucun d’entre eux n’était impliqué dans le tournage.

Au lieu de cela, l’équipe féminine d’Arsenal a sa propre bande de changement cette saison, qui s’inspire des mêmes lignes ondulées sur tout le haut masculin mais combine une combinaison de couleurs bleu pastel et blanc beaucoup plus subtile. Le rose est utilisé pour les accents : c’est absolument incroyable.

Stina Blackstenius et Vivianne Miedema portent le maillot extérieur femme Adidas x Stella McCartney Arsenal (Crédit image : Adidas x Stella McCartney)

« J’aime le fait que le maillot extérieur puise dans l’intersection passionnante de la mode et du football grâce à son imprimé géométrique surélevé et ses teintes captivantes – avec des matériaux techniques performants au cœur », a déclaré Stella McCartney, qui a conçu le haut. « Il est important que les joueurs et les supporters puissent s’exprimer de manière ludique lorsqu’ils se déplacent sur et en dehors du terrain, et nous espérons que cette nouvelle collection audacieuse pourra jouer un rôle à cet égard. »

« Pour moi, le football a toujours été une question de plaisir et de créativité. C’est pourquoi je me suis lancé dans ce sport en tant que jeune fille et c’est ce qui m’inspire aujourd’hui », a ajouté la nouvelle recrue Alessia Russo. « J’adore le fait que cette collection représente cela, et j’ai hâte de porter ce maillot avec fierté le jour du match. »

Image 1 de 7 (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney) (Crédit image : Adidas x Stella McCartney)

Toute la collection est tout simplement fantastique, n’est-ce pas ? Il s’agit de la deuxième collaboration entre McCartney et les Londoniens du nord, après une collection d’entraînement publiée la saison dernière – et qui a donné naissance à cette superbe chemise.

Une fois de plus, les Gunners se mobilisent pour une compétition impeccablement habillés. Celui-ci est également livré avec une chemise pour homme.

Où acheter

Maillot extérieur femme Adidas x Stella McCartney Arsenal 2023/24 (Crédit image : Adidas x Stella McCartney)

Maillot extérieur authentique Arsenal x Adidas Stella McCartney La bonté ondulée de la chemise extérieure pour hommes, réinventée par un designer de classe mondiale Caractéristiques Taille: 2XS-2XL Versions : Homme, femme, authentique Couleur: Bleu brillant / Rose halo Matériaux recyclés: 70% Les meilleures offres du jour sur la nouvelle collection Adidas x Stella McCartney Arsenal Raisons d’acheter + La palette de couleurs est exceptionnelle et une première pour les Gunners + Les fleurs roses sont superbes + Le motif ondulé reprend le thème du haut extérieur pour hommes. + L’ensemble de la collection s’étend sur le look de quelque chose de moderne et de frais.

Plus d’histoires d’Arsenal

Responsable d’Arsenal Mikel Arteta a révélé la réaction d’Aaron Ramsdale après avoir été récemment abandonné et avoir perdu sa place à cause de la signature estivale de David Raya.

Ramsdale semblait prêt à revenir pour le derby de dimanche, mais Raya a recommencé et est désormais préféré lors de chacun des trois derniers matches par Artéta.

Et Ramsdale a déjà été associé à un éloignement du nord de Londres, avec Chelsea et le Bayern Munich seraient enthousiastes sur l’international anglais.