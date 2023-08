Prenez l’unité de covoiturage en bonne voie pour atteindre les niveaux d’avant Covid d’ici fin 2023

Signalisation au siège de Grab Holdings Ltd. à Singapour, le dimanche 20 août 2023. Grab a publié ses résultats le 23 août. Photographe : Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images Minerai Huiying | Bloomberg | Getty Images

Basé à Singapour Saisir a déclaré mercredi que son unité de covoiturage était en passe d’atteindre les niveaux d’avant Covid d’ici la fin de cette année. Dans son résultat du deuxième trimestre Dans son communiqué, Grab a indiqué que la valeur brute de ses marchandises de mobilité pour le trimestre était de 1,32 milliard de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à 1,03 milliard de dollars pour la même période de l’année dernière. Grab, qui propose également la livraison de nourriture et les paiements mobiles, a déclaré que son GMV de mobilité a retrouvé 85 % des niveaux d’avant Covid. « La demande des voyageurs internationaux continue de se redresser. Nous avons augmenté les déplacements à l’aéroport de 64 % sur un an pour atteindre 77 % des niveaux d’avant Covid », a déclaré le directeur de l’exploitation, Alex Hungate, lors d’une conférence téléphonique mercredi. « La demande intérieure s’est également normalisée sur nos marchés, le GMV de mobilité représentant désormais 85 % des niveaux d’avant Covid. Lorsque nous comparons les niveaux de GMV de mobilité entre le deuxième trimestre 2023 et la même période en 2019, plusieurs de nos principaux marchés tels que la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. ont atteint ou dépassé ces niveaux », a déclaré Hungate. Les confinements et les restrictions liés à la pandémie ont frappé l’activité de VTC de Grab. Au troisième trimestre 2021, son activité mobilité est en retrait par rapport à son activité livraisons, enregistrant 88 millions de dollars de revenus pour une baisse de 26 % sur un an tandis que les revenus de ce dernier ont grimpé de 58 %. Singapour a levé la plupart de ses restrictions Covid-19 en avril 2022 et toutes mesures frontalières restantes en période de pandémie en février de cette année.

Nous restons en bonne voie pour sortir de 2023 aux niveaux du GMV d’avant Covid.

En février, le directeur financier de Grab, Peter Oey, a déclaré à CNBC que la société avait « constaté beaucoup plus de trafic » alors que les gens retournaient aux bureaux et reprenaient leurs voyages. « Nous restons sur la bonne voie pour sortir de 2023 aux niveaux de GMV d’avant Covid », a déclaré Oey lors de l’appel aux résultats de Grab mercredi. Début 2023, Grab a également repris GrabShare, son service de covoiturage suspendu pendant la pandémie. « La croissance du GMV a été attribuée à la croissance de la mobilité et des livraisons GMV, ainsi qu’aux utilisateurs effectuant des transactions mensuelles de groupe », a déclaré Sachin Mittal, responsable de la recherche sur les télécommunications, les médias et la technologie chez DBS Bank, dans une note.

Le GMV des livraisons a augmenté de 4 % sur un an en raison de l’expansion de la base d’abonnés à GrabUnlimited, un plan d’abonnement mensuel qui offre aux utilisateurs des réductions et des offres. DBS a déclaré que Grab était pleinement valorisé et que « nous ne voyons pas une grande marge d’amélioration des marges à long terme ». Hungate de Grab a déclaré que les niveaux d’offre de chauffeurs sont actuellement à 84 % des niveaux d’avant Covid et que l’entreprise « continuera à se concentrer sur l’amélioration de l’offre de chauffeurs ». Singapour est confrontée à une pénurie de chauffeurs depuis la pandémie, ce qui entraîne des tarifs plus élevés et des temps d’attente plus longs. En juillet, Grab a annoncé qu’il allait acquérir Trans-cab pour développer sa base de chauffeurs et numériser les opérations de la flotte de Trans-cab. Trans-cab est le troisième opérateur de taxi de Singapour et possède une flotte combinée de plus de 2 500 véhicules. L’accord devrait être finalisé d’ici le quatrième trimestre. « La société a renforcé sa compétitivité ce trimestre en acquérant Trans-cab. Nous pensons que cette acquisition ouvre une voie dans le domaine de la location de voitures et élargit la flotte de Grab, ce qui devrait renforcer davantage ses services de mobilité à Singapour », Kai Wang, analyste principal des actions chez Morningstar. Asie, a déclaré dans un rapport du 24 août.

Avance le calendrier de rentabilité

Mercredi, Obtenez des chiffres de revenus et de pertes nettes publiés qui dépassent les estimations. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est élevé à 567 millions de dollars, en hausse de 77 % par rapport à l’année dernière. Sa perte nette s’est élevée à 135 millions de dollars, soit une amélioration de 75,3 % par rapport aux 547 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2022. Les actions cotées aux États-Unis de Grab ont clôturé en hausse de 10,78 % mercredi. « Dans l’ensemble, il s’agit d’un ensemble de chiffres plutôt positifs », a déclaré Jonathan Woo, analyste principal chez Phillip Securities Research. « Au moins, il y a une fin en vue en termes de rentabilité. Nous pensons que Grab pourrait générer un bénéfice net dès le début de 2025 si les coûts continuent de s’améliorer », a déclaré Woo.