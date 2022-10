Prenez l’un de nos haut-parleurs JBL de poche préférés pour seulement 30 $

Que vous traîniez avec des amis, que vous fassiez du vélo à travers la ville ou que vous sortiez du réseau pour faire du camping, tout est mieux avec un peu de musique. Et si vous voulez écouter de la musique en déplacement, le JBL Go 3 au format de poche est l’un des meilleurs haut-parleurs compacts du marché à l’heure actuelle. Il figurait sur nos listes des deux meilleurs mini haut-parleurs Bluetooth et le meilleurs haut-parleurs Bluetooth dans l’ensemble pour 2022, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Amazon propose la plupart des variantes de couleurs du Go 3, mais pas toutes, pour seulement 30 $, soit 20 $ de moins que le prix habituel. Nous avons déjà vu cet accord aller et venir, mais sans une expiration claire, rien ne garantit combien de temps il sera disponible cette fois. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous souhaitez profiter de cette remise.

Vous n’avez pas à vous soucier du robuste JBL Go 3 qui se fait renverser dans votre sac à dos ou sur votre siège arrière, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal. Il est recouvert de tissu durable, plutôt que de plastique nu comme la génération précédente, et bénéficie d’un indice de résistance aux intempéries IP67, il est donc à la fois étanche à l’eau et à la poussière. Il est également équipé d’une boucle intégrée pratique, il est donc facile de l’accrocher, de le clipser ou de l’attacher à votre sac ou votre tente. Et malgré sa petite taille, le Go 3 parvient toujours à offrir un son étonnamment bon et des basses percutantes. Son seul inconvénient majeur est qu’il n’a qu’une autonomie de cinq heures. Cependant, il s’agit toujours de l’un des haut-parleurs micro Bluetooth les plus économiques que vous trouverez actuellement, en particulier lorsque vous pouvez le récupérer en vente.