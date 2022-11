Prenez l’iPad de 10e génération (2022) pour 419 $ dès maintenant sur Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de cocher l’intégralité de votre liste de courses lors du Black Friday, ne vous inquiétez pas, il reste encore de nombreuses offres alors que nous nous dirigeons vers le Cyber ​​​​Monday. Les tablettes restent l’un des outils technologiques les plus polyvalents, facilitant le streaming, la lecture, la navigation sur le Web et la conversation avec des amis tout en restant portables. Et avec les bons accessoires, ils peuvent devenir des postes de travail complets.

La iPad reste l’une des tablettes les plus populaires, et en ce moment, vous pouvez obtenir un 2022 Modèle Wi-Fi 64 Go en bleu pour 419 $ – vous permettant d’économiser 30 $ sur le prix catalogue. Les versions rose, blanche et jaune sont également disponibles à un prix légèrement inférieur. Nous n’avons pas de date de fin exacte pour cette vente, mais les produits Apple sont rarement soldés et ont tendance à se vendre rapidement, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible si vous souhaitez en acheter un à ce prix.

Nommé l’un de nos meilleurs iPad pour 2022, cet iPad de 10e génération arbore la plus grande mise à jour de l’iPad d’entrée de gamme jamais réalisée, remaniant le design avec un écran bord à bord, des côtés plats et un port USB-C, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6. Il fonctionne sur la puce A14 Bionic d’Apple, dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et prend en charge Touch ID via le bouton supérieur. Il dispose également d’une caméra arrière large de 12 mégapixels ainsi que d’une caméra frontale large de 12 mégapixels avec Center Stage, ce qui facilite la prise de photos et la vidéo ou le chat vidéo avec des amis, la famille ou des collègues.

Si vous aimez un stylet pour une plus grande polyvalence sur vos tablettes, assurez-vous de prendre l’original Crayon pomme, car l’Apple Pencil 2 n’est pas compatible avec cet appareil particulier. Vous pouvez également ajouter le Magic Keyboard Folio si vous prévoyez d’utiliser votre iPad pour le travail ou l’école. Et si ce modèle ne vous convient pas, assurez-vous de consulter d’autres Offres iPad cela arrive maintenant.