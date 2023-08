Prenez les écouteurs sans fil Pixel Buds A-Series pour 59 $ (économisez 40 $)

Vous avez besoin d’une solide paire d’écouteurs de tous les jours, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Que vous utilisiez vos écouteurs pour vous concentrer, vous détendre ou rester motivé pendant un entraînement, il existe des options avec une qualité sonore solide qui ne vous ruinera pas. Et en ce moment, Amazon a réduit de 40 % le prix des Google Pixel Buds A-Series déjà abordables, faisant passer le prix de 99 $ à seulement 59 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous recherchez une paire d’écouteurs de tous les jours bon marché, la série A peut faire l’affaire. Ils sont légers et confortables, mais offrent un bon son pour le prix, ainsi qu’une qualité d’appel solide si vous recherchez une option pour vous aider à rester connecté lors de vos déplacements. Ces écouteurs disposent même d’un mode sonore adaptatif qui modifiera automatiquement le volume en réponse au bruit ambiant de votre environnement. Et si vous avez besoin d’un itinéraire, d’une traduction ou d’une autre aide, vous pouvez obtenir de l’aide en mode mains libres grâce à l’accès à l’Assistant Google.

Quant à la durée de vie de la batterie, vous pouvez vous attendre à obtenir jusqu’à 5 heures de lecture par charge, avec 19 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Ces écouteurs sont également résistants à la transpiration classés IPX4, donc que vous les portiez à la salle de sport ou que vous soyez pris par mauvais temps lors de vos déplacements, ces écouteurs peuvent le supporter.

Et si vous voulez voir quelles autres options sont disponibles, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs en cours.