Prenez les écouteurs Jabra Elite 85t pour seulement 130 $ dès maintenant (économisez 100 $)

Avoir un ensemble d’écouteurs antibruit vous permet de vous immerger facilement dans votre contenu préféré tout au long de la journée, que vous essayiez de vous concentrer, de vous entraîner ou simplement de vous divertir pendant votre trajet. Alors que les Jabra Elite 85t sont sortis en 2020, ils offrent un son de qualité et une suppression du bruit réglable, ce qui en fait une option solide pour de nombreuses personnes qui ne veulent pas payer le prix fort pour les derniers modèles. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 100 $ sur les écouteurs Jabra Elite 85t, ce qui fait baisser le prix à 130 $. Utilisez simplement le code SAVE85T à la caisse pour obtenir les économies. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

L’Elite 85t est doté de haut-parleurs de 12 mm qui offrent un son de basse plus fort que la plupart des concurrents. De plus, ils offrent une suppression active du bruit et un paramètre HearThrough pour que vous puissiez rester conscient de votre environnement. Ils disposent également de six microphones et d’une protection contre le vent qui devraient réduire le bruit et maintenir une qualité d’appel décente où que vous soyez. Ils sont également résistants à la poussière et à l’eau selon la norme IPX4. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, vous obtiendrez jusqu’à 5,5 heures de lecture sur une seule charge lors de l’utilisation de l’ANC, et jusqu’à 25 heures de batterie avec le boîtier de charge sans fil inclus. Et pour ceux qui préfèrent les écouteurs qui peuvent se connecter à plusieurs appareils, ceux-ci offrent un couplage Bluetooth multipoint. A ce prix, c’est une bonne affaire.

