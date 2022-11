Prenez le temps de recycler ces vieilles lumières des Fêtes – Shaw Local

L’automne est sur le comté d’Ogle, et il semble que les gens commencent tôt à décorer les fêtes. Certains de ces brins légers des années précédentes peuvent ne plus fonctionner et peuvent être recyclés très facilement dans le comté d’Ogle.

Le département de gestion des déchets solides du comté d’Ogle (OCSWMD) s’associe à nouveau aux services d’incendie et aux villages locaux pour proposer à nouveau plusieurs boîtes de dépôt pratiques afin que ces brins de lumière de vacances frustrants et non fonctionnels puissent être recyclés et conservés hors de la décharge.

À partir du 18 novembre, des boîtes de dépôt seront disponibles dans les services d’incendie suivants : Rochelle, Byron, Stillman Valley et Mt. Morris. Ils seront situés dans les salles des fêtes de Polo, Forreston, Davis Junction et Creston.

Les brins légers sont également acceptés au palais de justice du comté d’Ogle et au bureau de l’OCSWMD au 909 Pines Road dans l’Oregon. Les boîtes resteront à ces emplacements jusqu’au 20 janvier 2023.

Les brins de lumière acceptés comprennent les mini-lampes italiennes, les lumières traditionnelles, les lumières LED et d’autres brins de lumière de vacances. Les rallonges sont également acceptées. Le matériel non accepté comprend les cordons lumineux, les couronnes, les guirlandes, les piquets ou les silhouettes en métal, les verts vivants, les décorations en plastique, les minuteries et les emballages légers, les sacs en plastique ou les boîtes en carton. Placer uniquement les brins et cordons de lumière dans les bacs augmente la valeur des matériaux et rend le processus de recyclage plus efficace pour le transformateur.

Les lumières et les cordons seront expédiés à Dynamic Lifecycle Innovations à Onalaska, Wisconsin pour être recyclés. En 2021-2022, plus de 1 400 livres de matériaux ont été collectés et recyclés grâce à ce programme.

Alors que vous vous préparez à démêler, tester et éteindre ces lumières de vacances cette saison, rappelez-vous que vous pouvez aider l’environnement et recycler tous ces brins de lumières qui ont illuminé nos maisons dans le passé mais qui refusent maintenant de s’allumer.