La Saint-Valentin arrive le 14 février, et si vous êtes à la recherche d’un cadeau, vous avez de la chance. Le Fitbit Charge 4 ne coûte plus que 99,99 £ sur Amazon, ce qui permet aux clients d’économiser 30 £ sur le prix de vente conseillé habituel de 129,99 £.

Si Amazon se vend, vous pouvez trouver la même offre chez Currys PC World et Currys PC World sur eBay. Quel que soit le détaillant que vous choisissez, la livraison est gratuite et devrait arriver avant la Saint-Valentin si vous commandez maintenant.

À 99,99 £, c’est le prix le plus bas que nous pouvons voir pour le moment, surpassant même la vente de la Saint-Valentin de Fitbit, où le même tracker coûte 109,99 £.

La Charge 4 étanche, lancée en avril dernier, est à peu près aussi riche en fonctionnalités que vous pouvez obtenir sans passer à une montre intelligente à part entière.

Le Charge 4 est livré avec un GPS intégré, une fonctionnalité généralement réservée aux appareils plus chers de Fitbit, et en juillet dernier, Fitbit a encore amélioré le micrologiciel du Charge 4 avec une nouvelle fonction GPS dynamique. Le GPS dynamique permet au Charge 4 de basculer sur le GPS de votre téléphone s’il se trouve à proximité pour économiser la batterie.

Le Charge 4 propose également Active Zone Minutes, qui suit la durée pendant laquelle vous maintenez votre cœur en mouvement – quel que soit l’exercice – et vous incite à maximiser l’effort. Il est personnalisé en fonction de votre âge et de votre fréquence cardiaque au repos, et vous avertit lorsque votre BPM atteint la zone Fat Burn, Cardio ou Peak, afin que vous puissiez pousser plus fort et rendre vos entraînements plus efficaces.

Les autres fonctionnalités incluent un moniteur de fréquence cardiaque optique, le paiement NFC, le niveau de fitness cardio, la respiration guidée, des rappels de mouvement et des notifications téléphoniques (identification de l’appelant, SMS, calendrier, WhatsApp, etc.) pour en énumérer quelques-uns.

Vous obtiendrez également toutes les autres bases, bien sûr, comme nombre de pas, distance, calories brûlées, activité horaire, étages montés, suivi de la natation et suivi du sommeil.

Consultez notre examen complet du Fitbit Charge 4, où il a obtenu 4,5 / 5 étoiles. Si vous avez besoin de plus d’inspiration, nous recherchons également d’autres excellentes idées de cadeaux pour la Saint-Valentin pour les amateurs de gadgets.

Vous pouvez également voir les meilleures offres Fitbit du mois dans notre tour d’horizon dédié.