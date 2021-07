Prenez le contrôle de votre écran d’accueil

Sur de nombreux téléphones Android récents, y compris les modèles de Google et Samsung , vous pouvez voir toutes vos applications classées par ordre alphabétique en balayant vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir le tiroir des applications. (Selon la version Android et l’opérateur, vous pouvez avoir un bouton d’applications à la place, et les icônes des applications installées peuvent ne pas apparaître automatiquement sur l’écran d’accueil.)

L’écran d’accueil de votre téléphone est-il bourré de pages d’applications dans un ordre aléatoire, y compris certaines applications que vous n’utilisez jamais ? Bien sûr, vous pouvez toujours trouver le programme dont vous avez besoin avec la recherche ou l’assistant vocal, ou en parcourant le tiroir d’applications. Mais l’accès à l’application peut être plus rapide si vos icônes sont organisées dans un ordre utile et vous profitez des menus contextuels et des widgets. Voici un guide pour rationaliser votre écran d’accueil.

Image Si vous voulez voir combien d’espace de stockage les applications occupent, vérifiez les paramètres Android pour la page Informations sur l’application, à l’extrême gauche, ou la section Stockage iPhone des paramètres généraux iOS. Crédit… Google; Pomme

En fait, si vous souhaitez conserver un écran d’accueil minimaliste, vous pouvez choisir d’avoir des applications nouvellement téléchargées. apparaissent uniquement dans la bibliothèque d’applications et non sur le écran d’accueil; ouvrez simplement l’icône Paramètres, sélectionnez Écran d’accueil et choisissez votre préférence.

Supprimer les applications poussiéreuses

Maintenant que vous avez fait le point, il est temps de vider les applications que vous n’utilisez jamais. Les étapes pour les utilisateurs d’Android dépendent du logiciel système, mais essayez d’appuyer et de faire glisser une application vers l’icône Désinstaller en haut de l’écran. À supprimer un tas d’applications à la fois, ouvrez l’application Google Play, appuyez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit et choisissez « Gérer les applications et l’appareil ». Sur l’écran suivant, appuyez sur l’onglet Gérer, sélectionnez les applications que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l’icône de la corbeille en haut de l’écran.