« Prenez-le au sérieux »: le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit pour la première fois sur les risques liés à l’IA | Nouvelles américaines

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été invité à « prendre l’IA au sérieux » alors qu’il se réunissait pour la première fois pour discuter des risques et des opportunités de l’intelligence artificielle.

Lors de la toute première session de ce type au sein de la plus haute instance diplomatique du monde, les représentants des 15 pays membres ont entendu comment IA pose des « risques catastrophiques pour l’homme » mais aussi une « opportunité historique ».

Présidé par le ministre des Affaires étrangères James astucieusementla chambre a entendu Jack Clark, co-fondateur de la principale société d’IA Anthropic, et le professeur Zeng Yi, co-directeur du Centre de recherche Chine-Royaume-Uni pour l’éthique et la gouvernance de l’IA.

« Aucun pays ne sera épargné par l’IA, nous devons donc impliquer et engager la plus large coalition d’acteurs internationaux de tous les secteurs », a déclaré M. Cleverly.

« Notre objectif commun sera d’examiner les risques de l’IA et de décider comment ils peuvent être réduits grâce à une action coordonnée. »

Image:

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a présidé la réunion à New York





Les membres du Conseil de sécurité ont entendu deux experts qui ont décrit ce qu’ils pensent être l’immense opportunité de l’IA mais aussi les risques sérieux qu’elle pose et le besoin urgent d’unité mondiale sur la question.

« Nous ne pouvons pas laisser le développement de l’intelligence artificielle aux seuls acteurs du secteur privé », a déclaré M. Clark. « Les gouvernements du monde doivent se rassembler, développer la capacité de l’État et poursuivre le développement de puissants systèmes d’IA. »

Il a expliqué: « Un système d’IA qui peut nous aider à comprendre la science de la biologie peut également être un système d’IA qui peut être utilisé pour construire des armes biologiques. »

Il a mis en garde contre les risques de ne pas comprendre la technologie : « C’est comme si nous construisions des moteurs sans comprendre la science de la combustion.

« Cela signifie qu’une fois que les systèmes d’IA sont développés et déployés, les gens identifient de nouvelles utilisations pour eux, imprévues par leurs développeurs, beaucoup d’entre elles seront positives, mais certaines pourraient être des utilisations abusives. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:48

L’IA « pourrait faire disparaître les humains »



Professeur Zeng Yi, directeur du Brain-inspired Cognitive Intelligence Lab, a appelé l’ONU en tant qu’organe à prendre le sujet au sérieux.

« Les Nations Unies doivent jouer un rôle central pour mettre en place un cadre sur l’IA pour le développement et la gouvernance afin d’assurer la paix et la sécurité mondiales », a déclaré le professeur.

Il a averti : « L’IA risque des extinctions humaines simplement parce que nous n’avons pas trouvé de moyen de nous protéger de l’utilisation de l’IA sur les faiblesses humaines. »

M. Clark a ajouté : « Encore plus difficile est le problème du comportement chaotique ou imprévisible. Un système d’IA peut, une fois déployé, présenter des problèmes subtils, qui n’ont pas été identifiés lors de son développement.

« Je mettrais au défi ceux qui écoutent ce discours de ne pas considérer l’IA comme une technologie spécifique, mais plutôt comme un type de travail humain qui peut être acheté et vendu à la vitesse d’un ordinateur et qui devient moins cher et plus performant avec le temps. «

En savoir plus:

Analyse : La transparence est cruciale sur la façon dont l’IA est formée – et les régulateurs doivent prendre les devants

Tony Blair : l’impact de l’IA à égalité avec la révolution industrielle

L’intelligence artificielle « n’a pas la capacité de prendre le relais », déclare le patron de Microsoft

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:28

Sky News teste un journaliste IA



« Énormes questions » sur l’IA

Les deux témoins ont soulevé des questions ouvertes spécifiques qui, selon eux, nécessitaient des réponses urgentes. Qui devrait avoir accès à la puissance de l’IA ? Comment les gouvernements devraient-ils réglementer ce pouvoir ? Quels acteurs devraient pouvoir créer et vendre ces soi-disant experts en IA ? Et quels types d’experts pouvons-nous autoriser à créer ?

« Ce sont d’énormes questions », a déclaré M. Clark. « Les humains passent par une évaluation rigoureuse et des tests sur le tas pour de nombreux rôles critiques. »

Le professeur Zeng Yi a ajouté : « C’est très drôle, trompeur et irresponsable que les systèmes de dialogue alimentés par l’IA générative disent toujours ‘je pense, je suggère' ».

« Eh bien », a-t-il dit, « il n’y a pas de ‘je’ ou de ‘moi’ dans les modèles d’IA. L’IA ne devrait jamais prétendre être humaine, prendre des positions humaines ou induire les humains en erreur pour avoir une mauvaise perception. Nous devrions utiliser l’IA générative pour aidez-les mais ne leur faites jamais confiance pour remplacer la prise de décision humaine. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:31

Robots alimentés par l’IA



Le Royaume-Uni accueillera un sommet mondial sur l’IA

Le Royaume-Uni cherche à jouer un rôle mondial de premier plan dans la promotion d’un consensus international sur la manière de gérer les risques liés à l’IA avec les opportunités. Le mois dernier, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé que le Royaume-Uni accueillerait le premier grand sommet mondial sur la sécurité de l’IA à l’automne.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine s’est félicitée de ce rassemblement.

Dans de brefs commentaires à Sky News avant la réunion, l’ambassadeur Zhang Jun a déclaré qu’il « se félicitait de la réunion » qui « aiderait à mieux comprendre la question ».

Clôturant la session, M. Cleverly a déclaré : « Travaillons ensemble pour assurer la paix et la sécurité alors que nous franchissons le seuil d’un monde inconnu.