Prenez la tablette Fire Max 11 Premium d’Amazon pour 190 $ (économisez 40 $)

Les tablettes sont ultra pratiques grâce à leur portabilité et leur polyvalence. Si vous magasinez pour l’un de ces appareils astucieux, mais que vous avez besoin d’une option économique, la tablette Fire Max 11 d’Amazon est une solide alternative à l’iPad qui offre des fonctionnalités intéressantes sans vous ruiner. Il coûte régulièrement 230 $, mais Amazon a réduit le prix de 40 $ en ce moment, ce qui signifie que vous pouvez en mettre la main pour seulement 190 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Le Fire Max 11 possède un impressionnant écran de 11 pouces avec une résolution d’écran de 2 000 x 1 200 et il est équipé de 4 Go de mémoire et de 64 Go de stockage. Si c’est trop peu pour vos besoins, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez étendre votre stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD, mais vous devrez en acheter une séparément. La tablette a également été mise à niveau vers un corps en aluminium, plutôt que la conception en plastique des itérations précédentes. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6, dispose d’Amazon Alexa et a une autonomie de batterie optimale, pouvant durer jusqu’à 14 heures par charge. Et si vous avez besoin d’utiliser votre tablette pour les appels vidéo, elle dispose également d’un appareil photo de 8 mégapixels. Pour ceux d’entre vous qui recherchent un poste de travail, vous pouvez saisir à la fois un étui à clavier et un stylet pour ce modèle, bien qu’ils soient chacun vendus séparément.

Il convient de noter qu’il s’agit d’un modèle financé par la publicité, ce qui signifie que des publicités apparaîtront lorsque l’appareil sera verrouillé. Cependant, vous pouvez toujours vous désinscrire plus tard en payant des frais uniques via votre compte Amazon. Notez également que Google Play n’est pas pris en charge sur les tablettes Fire. Si vous voulez voir ce qu’il y a d’autre, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de tablettes en cours actuellement.