Prenez Kubo vuelve al once de Imanol Alguacil ; García Pimienta remodèle sa défense

Séville, 3 novembre (EFE).- La Real Sociedad a supplié Barretenetxea, lésé, avec Take Kubo en un temps titulaire, qui s’est également incorporé, en ce qui concerne ce qui a été perdu avant Osasuna, Javi López, alors que le Séville remodelait sa maison avec Álvaro Fernández, Kike Salas et Marcao ont enduré les lésions de Nyland, Badé et Nianzou.

García Pimienta cherchera sa quarte victoria consécutive en maison avec Álvaro Fernández; Carmona, Marcão, Kike Salas, Pedrosa ; Gudelj, Juanlu, Lokong; Lukebakio, Idumbo et Isaac.

Le conjunto donostiarra formará de inicio avec Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López ; Zubimendi, Brais Méndez, Sucic; Oyarzábal, Prenez Kubo et Sergio Gómez. EFE

lhg/cb/ism