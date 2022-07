Prenez KARE avec des animaux blessés, en voie de disparition ou en bas âge – Shaw Local

Le renard est sorti des bois à l’est de la maison et a boité à travers le champ ouvert. Elle tenait sa patte avant droite suspendue, ne lui permettant pas de toucher le sol. Derrière elle, un chiot s’ébattait, sautant par-dessus la croissance errante des prairies avec la dextérité élégante du dressage.

La beauté et le pathétique d’une telle vision nous remplissaient, ma femme et moi, d’admiration et d’effroi. Ce beau renard élégant serait-il bientôt victime de la sélection naturelle, seuls les plus aptes survivant à l’interdiction de Tennyson “Nature rouge dans les dents et les griffes?”

J’ai contacté Kane Area Rehabilitation and Education for Wildlife (KARE) et j’ai reçu un texto de la directrice Vicki Weiland : « Je nourris des bébés mais je peux vous appeler dans environ une heure.

Sur le site Web de KARE, j’ai trouvé la description de Weiland de ses sorties de la nuit précédente.

« Le premier sauvetage a été des canetons dans un égout pluvial sous McDonald Road à South Elgin. Moins de 30 minutes plus tard, nous recevons l’appel de deux bébés ratons laveurs sur une corniche du parking du centre-ville de St. Charles. Les deux sont sûrs et seront vermifugés, vaccinés et conservés jusqu’à leur libération en fonction de leur âge.

Plus tard, Weiland me dit : « Actuellement, nous avons 40 ratons laveurs, trois faons, neuf coyotes, cinq marmottes, beaucoup d’opossums, de nombreux oiseaux de proie comme des hiboux, des faucons, des vautours. Dindes, faisans et autres gibiers à plumes.

KARE remonte à 1994 “quand un rehabber du Texas a déménagé ici et a découvert qu’il n’y avait rien dans le comté de Kane pour la faune”, a déclaré Weiland. “Elle a commencé un groupe de parties intéressées, dont l’une était moi.”

Interrogé sur son «sauvetage» le plus gratifiant, Weiland me dit: «Chaque animal amené était déjà« mort »avant qu’il ne nous parvienne. Qu’il s’agisse d’un adulte blessé, d’un adulte malade, d’un bébé orphelin, d’une attaque de prédateur, il se trouve qu’ils ont été retrouvés et amenés à nous pour une seconde chance.

Vous voulez aider à ramener la faune d’entre les “morts?”

« KARE affiche une demande de bénévoles chaque printemps lors des cours de formation. Si vous êtes prêt à apprendre, à vous salir et à pleurer parfois, nous vous lancerons », a déclaré Weiland.

Si vous ne pouvez pas vous porter volontaire, soyez un « chercheur » pour repérer les animaux blessés ou en voie de disparition.

“À moins que vous ne voyiez une blessure évidente, mieux vaut garder un œil sur l’animal pendant un moment”, a conseillé Weiland. “Si vous voyez un animal sauvage au même endroit pendant une période prolongée, ou s’il est blotti quelque part pour se protéger de la chaleur ou du froid, il pourrait y avoir un problème. Je réponds aussi vite que possible, mais je travaille à plein temps. J’ai une super équipe. »

L’un d’entre eux s’est tenu fidèlement à côté d’une buse à queue rousse blessée « pendant des heures. Chaleur torride. Le coup de chaleur frappe aussi la faune. Laissons cette grande fille se reposer quelques jours, puis nous verrons comment elle vole. La foi en l’humanité restaurée, pour l’instant.

Weiland m’a rappelé : « Tout cela coûte très cher. Le quotidien est constitué d’aliments pour animaux, de médicaments, de préparations pour nourrissons et de fournitures pour bébés. Nous sommes une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) entièrement bénévole, entièrement agréée par l’Illinois et l’USDA, et nous avons une assurance pour nos programmes éducatifs et nos bénévoles.

Pour faire un don, utilisez paypal.me/KAREforWildlife, appelez le 708-220-1420, envoyez un e-mail à kareforwildlife@gmail.com ou visitez la page Facebook du groupe.

Oh, vous vous interrogez sur notre renard? En l’absence d’os dépassant ou de plaie ouverte, Weiland a conseillé à la mère de toujours apprendre à son chiot à repousser le danger et à chasser. Au début de l’hiver, avant qu’elle ne se reproduise, il peut y avoir une fenêtre pour l’aider.

Parlez de restaurer la foi en l’humanité ! Merci, Vicki, d’avoir restauré le mien.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus d’une centaine de revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en création littéraire de l’UIC et anime l’Atelier des écrivains de nuit de la Bibliothèque de Genève. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.